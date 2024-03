IMAGO / ABACAPRESS Na zdjęciu: Olivier Giroud

Olivier Giroud wraz z końcem sezonu może odejść z AC Milanu

Francuz być może przeniesie się do MLS

Konkretnie chodzi o zespół Los Angeles FC

Kierunek Los Angeles?

Olivier Giroud pomimo już 37 lat na karku wciąż spisuje się bardzo dobrze w mocnej lidze, jaką jest włoska Seria A. Francuz w tym sezonie rozegrał 36 spotkań dla Milanu, w których zdobył 14 goli i zanotował dziewięć asyst. To bardzo dobry wynik, który z pewnością zadowala fanów ekipy z San Siro. Jednak umowa byłego gracza m.in. Arsenalu wygasa wraz z końcem sezonu, co może oznaczać, że również wówczas skończy się jego przygoda w Milanie.

Według informacji przekazanych przez “L’Equipe” blisko finalizacji są przenosiny napastnika do Stanów Zjednoczonych, a konkretnie do ekipy Los Angeles FC. Transfer, do którego miałoby dojść latem nie jest jednak jeszcze przesądzony, bowiem wciąż trwają ustalenia i rozmowy. Sam piłkarz chciałby mimo wszystko zmienić otoczenie i dołączyć do drużyny, w której gra m.in. Hugo Lloris.

