fot. Imago / Jonathan Moscrop / Sportimage Na zdjęciu: Dusan Vlahović

Juventusu oferuje nową umowę Dusanowi Vlahoviciowi

Informacje na temat serbskiego napastnika przekazało Corriere dello Sport

Zawodnik otrzymał propozycję przedłużenia kontraktu do 2028 roku

Zawodnik żąda zarobków na poziomie 10 milionów euro

Juventus w nowej kampanii ma zamiar walczyć o najwyższe cele, w tym także o mistrzostwo Serie A. Jednocześnie ekipa z Turynu potrzebuje stabilnej kadry. W związku z tym sternicy Starej Damy już planują rozmowy z kluczowymi zawodnikami w sprawie nowych kontraktów. Corriere dello Sport podało, że Juventusu chce przedłużyć kontrakt z Dusanem Vlahoviciem.

Serbski napastnik ma umowę ważną z turyńską ekipą do 2026 roku. Jednocześnie na mocy kontraktu w przyszłym roku pensja zawodnika ma wzrosnąć do 12 milionów euro rocznie. Tymczasem według najnowszych wieści mediów klub z Turynu planuje przedłużyć umowę z zawodnikiem do 2028 roku, zapewniając Vlahoviciowi pensję na poziomie ośmiu milionów euro rocznie.

W ciągu ostatniego 1,5 miesiąca agent piłkarza Darko Ristic dwukrotnie był obecny w Turynie, aby omówić przyszłość Vlahovicia z dyrektorami Cristiano Giuntolim i Giovannim Manną. Serb jest gotowy przedłużyć kontrakt, ale prosi Juve o zwiększenie oferty do 10 milionów euro rocznie – chce zarabiać na poziomie napastnika Interu Lautaro Martineza.

W obecnym sezonie Serie A serbski napastnik rozegrał 25 meczów. Strzelił w nich 15 goli i zaliczył cztery asysty.

Czytaj więcej: Włoski obrońca na celowniku drużyn z Premier League