Zaskakujący wybór stadionu na finał Ligi Mistrzów. Nowy gospodarz ujawniony

Finał Ligi Mistrzów w 2027 roku zostanie rozegrany na stadionie Atletico Madryt - poinformował portal Vozpopuli.com. Pierwotnie najważniejszy mecz w Europie miał odbyć się na San Siro w Mediolanie.

Kines Milano / Alamy Na zdjęciu: Trofeum Ligi Mistrzów

Finał Ligi Mistrzów w 2027 roku ma się odbyć w Madrycie

Stadion San Siro w Mediolanie początkowo miało gościć finał Ligi Mistrzów w 2027 roku. Plany pokrzyżowały jednak przygotowania do Euro 2032, które Włochy zorganizują wspólnie z Turcją. W ramach modernizacji obiektu zaplanowano szeroko zakrojone prace renowacyjne, mające rozpocząć się tuż po zakończeniu Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2026 roku. Harmonogram prac sprawił, że stadion nie będzie gotowy na finał Champions League.

Wiadomo już, gdzie odbędzie się finał Ligi Mistrzów w sezonie 2026/27. Jak poinformowali dziennikarze portalu Vozpopuli.com, UEFA podjęła decyzję o powierzeniu organizacji prestiżowego meczu Riyadh Air Metropolitano, na którym na co dzień swoje mecze rozgrywa Atletico Madryt. To oznacza, że stolica Hiszpanii będzie gospodarzem najważniejszego klubowego spotkania w europejskim futbolu.

Przypomnijmy, że ostatni finał Ligi Mistrzów miał miejsce w Monachium i zakończył się prawdziwą demonstracją siły Paris Saint-Germain. Francuski zespół rozgromił Inter Mediolan (5:0). Z kolei decydujące starcie sezonu 2025/26 odbędzie się 30 maja 2026 roku na Puskas Arenie w Budapeszcie.

Co ciekawe, Riyadh Air Metropolitano został otwarty w 2017 roku (wcześniej znany jako Wanda Metropolitano), to nowoczesny stadion mogący pomieścić blisko 70 tysięcy widzów. Nie będzie to jego debiut w roli areny finału Ligi Mistrzów. W 2019 roku Liverpool na tym obiekcie pokonał Tottenham Hotspur (2:0).