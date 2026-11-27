Zdjęcie kontekstowe: LILLE, FRANCJA: 25 LISTOPADA: starcie Joshuy KIMMICH (FC Bayern Monachium 6), Oliviera GIROUDA (OSC Lille 9) i Aleksandara PAVLOVICA (FC Bayern Monachium 45) podczas meczu Ligi Mistrzów UEFA pomiędzy OSC Lille a FC Bayern Monachium w 5. kolejce na Stade Pierre-Mauroy. — Beautiful Sports International, BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / alamy Na zdjęciu: LILLE, FRANCJA: 25 LISTOPADA: starcie Joshuy KIMMICH (FC Bayern Monachium 6), Oliviera GIROUDA (OSC Lille 9) i Aleksandara PAVLOVICA (FC Bayern Monachium 45) podczas meczu Ligi Mistrzów UEFA pomiędzy OSC Lille a FC Bayern Monachium w 5. kolejce na Stade Pierre-Mauroy.

Hamburger SV podejmie Bayern Monachium w Bundeslidze

Bayern Monachium przystąpi do spotkania z Hamburgerem SV po dwóch kolejnych meczach bez zwycięstwa, biorąc pod uwagę Bundesligę i Ligę Mistrzów. Wyjazdowe starcie Bawarczyków na Volksparkstadionie zaplanowano na sobotę, 28 listopada, o godz. 15:30 czasu polskiego.

Podopieczni Vincenta Kompany’ego 20 listopada zremisowali w lidze z FC Köln 1:1. Pięć dni później przegrali z Lille 1:2 w Lidze Mistrzów.

Gospodarze mają za sobą dotkliwą porażkę z Werderem Brema. HSV uległ rywalowi 0:4 w ligowym spotkaniu rozegranym 22 listopada, choć do przerwy utrzymywał bezbramkowy remis. Wszystkie gole stracił w drugiej połowie, a w całym meczu oddał tylko jeden celny strzał przy siedmiu celnych uderzeniach Werderu. To przede wszystkim w tych elementach zespół z Hamburga potrzebuje poprawy przed przyjazdem Bayernu.

Po 10 rozegranych spotkaniach Bundesligi w sezonie 2026/27 monachijczycy zajmowali drugie miejsce z 22 punktami. Na ten dorobek złożyło się sześć zwycięstw i cztery remisy, przy bilansie bramek 30:10. HSV na tym samym etapie był dwunasty: zgromadził 12 punktów dzięki czterem wygranym, poniósł sześć porażek, a jego bilans bramkowy wynosił 10:24.