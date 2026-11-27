Zdjęcie kontekstowe: Stefano Marino (SC Paderborn 07, nr 30) na ziemi. GER, Bayer 04 Leverkusen kontra SC Paderborn 07, piłka nożna, Bundesliga, 10. kolejka, sezon 2026/2027, 21.11.2026 — Eibner-Pressefoto/Thom... / Eibner-Pressefoto/Thomas Thienel, Eibner-Pressefoto / alamy Na zdjęciu: Stefano Marino (SC Paderborn 07, nr 30) na ziemi. GER, Bayer 04 Leverkusen kontra SC Paderborn 07, piłka nożna, Bundesliga, 10. kolejka, sezon 2026/2027, 21.11.2026

Miron Muslic zapowiada zacięty mecz z Paderborn

Paderborn podejmie Schalke 04 w sobotę, 28 listopada, o godzinie 15:30 na stadionie Home Deluxe Arena w spotkaniu Bundesligi. Drużyna Mirona Muslicia przystąpi do rywalizacji po bezbramkowym remisie z VfB Stuttgart z 21 listopada. Gospodarze tego samego dnia przegrali na wyjeździe z Bayerem Leverkusen 0:4.

– Bardzo chcemy wygrać ten mecz i chcemy, żeby było to widać w naszej grze – powiedział Muslic, cytowany przez oficjalną stronę Schalke. – Oczekuję kolejnego zaciętego spotkania. Będziemy chcieli wnieść do gry naszą zwykłą intensywność, energię i jakość.

Szkoleniowiec określił spotkanie jako szczególne, ale nie zamierza podgrzewać atmosfery retoryką meczu o wszystko. Podkreślił, że zespół zna swoją sytuację i pozycję. Nie ujawnił też wyjściowej jedenastki. Tłumaczył, że kolejne mecze stawiają różne wymagania, a szeroki wybór zawodników pozwala mu korzystać z jakości zarówno od pierwszej minuty, jak i z ławki rezerwowych.

Muslic przekazał również, że Janik Bachmann, Adrian Gantenbein i Moussa Sylla w tym tygodniu ponownie trenowali na pełnych obrotach. Nie oznacza to jeszcze decyzji o ich występie ani o miejscu w składzie. Bryan Lasme musi natomiast pauzować z powodu urazu uda.

Po dziesięciu spotkaniach Schalke ma siedem punktów i zajmuje 16. miejsce, oznaczające baraże o utrzymanie. Paderborn plasuje się na piętnastej pozycji z dorobkiem dziesięciu oczek. Trzypunktowa różnica pokazuje, jak dużą wagę dla obu zespołów ma to bezpośrednie starcie.