Marshall o pomysłach Pochettino i ustawieniu United
Mauricio Pochettino objął Manchester United 14 listopada, a pracę rozpoczął od dwóch wyjazdowych spotkań: porażki 0:4 z Liverpoolem i remisu 2:2 ze Sportingiem. Teraz po raz pierwszy poprowadzi Czerwone Diabły przed własną publicznością. Mecz Premier League z Brentfordem na Old Trafford zaplanowano na sobotę, 28 listopada, o 16:00 czasu polskiego.
Tyrone Marshall w rozmowie z oficjalną stroną Brentfordu zaznaczył, że jest jeszcze za wcześnie, by jednoznacznie oceniać sposób gry United pod wodzą nowego szkoleniowca. Dziennikarz wskazał jednak wyraźną różnicę między pomysłami Pochettino a podejściem Michaela Carricka.
– Michael Carrick budował drużynę, która miała kontrolować mecze, grać cierpliwie, wolno i długo utrzymywać się przy piłce, natomiast Pochettino stawia na wysoką intensywność i energię. Chce, żeby wysoko pressowali i wysoko odzyskiwali piłkę – ocenił Marshall.
Rozmówca klubowej strony podkreślił, że wczesna czerwona kartka w spotkaniu z Liverpoolem utrudniła ocenę zmian taktycznych. Jego zdaniem przed wykluczeniem trudno było nawet rozpoznać, czy United grali trójką, czy czwórką obrońców. Wysoki pressing pozostaje więc oczekiwaniem trenera, a zespół nadal poznaje jego wymagania.
– Przypuszczam, że na Old Trafford przeciwko Brentfordowi byłaby to prawdopodobnie czwórka obrońców – przewidywał Marshall.
W środę, 25 listopada, United zremisowali ze Sportingiem w Lidze Mistrzów. Bruno Fernandes trafił dwukrotnie krótko po przerwie, odwracając wynik spotkania. Obie bramki gospodarzy zdobył Luís Suárez, który ustalił rezultat na 2:2 w 80. minucie.
Brentford przyjedzie natomiast po ligowym zwycięstwie 4:0 nad Evertonem 23 listopada. Keane Lewis-Potter strzelił dwa gole, a Vitaly Janelt i Fábio Carvalho dołożyli po jednym trafieniu. Everton od 40. minuty grał w osłabieniu po czerwonej kartce dla Jamesa Tarkowskiego.