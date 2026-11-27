Trener Manchesteru United Mauricio Pochettino rozmawia z Bryanem Mbeumo podczas meczu Ligi Mistrzów pomiędzy Sportingiem a Manchesterem United w Lizbonie, Portugalia, w środę 25 listopada 2026 roku. — Armando Franca, Associated Press / alamy Na zdjęciu: Trener Manchesteru United Mauricio Pochettino rozmawia z Bryanem Mbeumo podczas meczu Ligi Mistrzów pomiędzy Sportingiem a Manchesterem United w Lizbonie, Portugalia, w środę 25 listopada 2026 roku.

Marshall o pomysłach Pochettino i ustawieniu United

Mauricio Pochettino objął Manchester United 14 listopada, a pracę rozpoczął od dwóch wyjazdowych spotkań: porażki 0:4 z Liverpoolem i remisu 2:2 ze Sportingiem. Teraz po raz pierwszy poprowadzi Czerwone Diabły przed własną publicznością. Mecz Premier League z Brentfordem na Old Trafford zaplanowano na sobotę, 28 listopada, o 16:00 czasu polskiego.

Tyrone Marshall w rozmowie z oficjalną stroną Brentfordu zaznaczył, że jest jeszcze za wcześnie, by jednoznacznie oceniać sposób gry United pod wodzą nowego szkoleniowca. Dziennikarz wskazał jednak wyraźną różnicę między pomysłami Pochettino a podejściem Michaela Carricka.

– Michael Carrick budował drużynę, która miała kontrolować mecze, grać cierpliwie, wolno i długo utrzymywać się przy piłce, natomiast Pochettino stawia na wysoką intensywność i energię. Chce, żeby wysoko pressowali i wysoko odzyskiwali piłkę – ocenił Marshall.

Rozmówca klubowej strony podkreślił, że wczesna czerwona kartka w spotkaniu z Liverpoolem utrudniła ocenę zmian taktycznych. Jego zdaniem przed wykluczeniem trudno było nawet rozpoznać, czy United grali trójką, czy czwórką obrońców. Wysoki pressing pozostaje więc oczekiwaniem trenera, a zespół nadal poznaje jego wymagania.

– Przypuszczam, że na Old Trafford przeciwko Brentfordowi byłaby to prawdopodobnie czwórka obrońców – przewidywał Marshall.

W środę, 25 listopada, United zremisowali ze Sportingiem w Lidze Mistrzów. Bruno Fernandes trafił dwukrotnie krótko po przerwie, odwracając wynik spotkania. Obie bramki gospodarzy zdobył Luís Suárez, który ustalił rezultat na 2:2 w 80. minucie.

Brentford przyjedzie natomiast po ligowym zwycięstwie 4:0 nad Evertonem 23 listopada. Keane Lewis-Potter strzelił dwa gole, a Vitaly Janelt i Fábio Carvalho dołożyli po jednym trafieniu. Everton od 40. minuty grał w osłabieniu po czerwonej kartce dla Jamesa Tarkowskiego.