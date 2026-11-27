Trener Berlina Mauro Lustrinelli gestykuluje po meczu piłkarskiej Bundesligi pomiędzy 1. FC Union Berlin a RB Lipsk w Berlinie w Niemczech, w sobotę 21 listopada 2026 roku. — Soeren Stache, Associated Press / alamy Na zdjęciu: Trener Berlina Mauro Lustrinelli gestykuluje po meczu piłkarskiej Bundesligi pomiędzy 1. FC Union Berlin a RB Lipsk w Berlinie w Niemczech, w sobotę 21 listopada 2026 roku.

Mauro Lustrinelli liczy na „efekt ketchupu” przed meczem z Mainz

Mauro Lustrinelli poświęcił ostatni tydzień na rozważania, jak pomóc Unionowi Berlin. Przed wyjazdem do Moguncji podkreślał na konferencji prasowej, że swoją energię chce kierować na drużynę, a nie na dyskusje o własnej osobie.

– Wierzę w Union, wierzę w nasz zespół. Nadal podchodzę do tego wyzwania z pełnym zaufaniem – przekonywał szkoleniowiec, cytowany przez TAG24. Liczy przy tym na „efekt ketchupu”, czyli przełamanie, po którym mogą przyjść kolejne pozytywne rezultaty.

Trener mówił o dobrej reakcji zawodników na wprowadzone drobne zmiany, zwłaszcza o większej solidarności w zespole. W ostatnim ligowym meczu berlińczycy przegrali u siebie z RB Leipzig 1:5.

– Ostatecznie chodzi o to, by pokazać nasz potencjał na boisku przez 90 minut. Przeciwko RB Leipzig zespół fragmentami grał naprawdę dobry futbol. Niestety zbyt mało z tego wyciągnęliśmy, a z tyłu zbyt łatwo tracimy gole – oceniał Lustrinelli.

Sobotnia rywalizacja ma dla niego również osobisty wymiar. W sezonie 2012/2013 przez krótki czas pracował jako asystent Ursa Fischera w FC Thun. Teraz zmierzy się z prowadzonym przez niego Mainz. Lustrinelli określił to spotkanie jako szczególne i zaznaczył, że dawno nie widział Fischera. Wskazywał też, że nauczył się od niego solidarności z zespołem, otwartej komunikacji z piłkarzami oraz konsekwencji w realizacji koncepcji.

Po dziesięciu spotkaniach Bundesligi Union zajmuje 17. miejsce z siedmioma punktami, natomiast Mainz jest 13. i ma dziesięć oczek. Gospodarze także mają za sobą porażkę: 22 listopada ulegli na wyjeździe Augsburgowi 1:3.

Mecz Mainz 05 – Union Berlin w Bundeslidze w sezonie 2026/27 odbędzie się na MEWA Arenie w sobotę, 28 listopada. Początek o godzinie 15:30 czasu polskiego.