Sędzia Martin Petersen pokazuje trenerowi Elversbergu Vincentowi Wagnerowi żółto-czerwoną kartkę podczas meczu piłkarskiego Bundesligi między SC Paderborn 07 a SC Freiburg w Paderborn w Niemczech, w sobotę 5 września 2026 r. — Swen Pförtner, Associated Press / alamy Na zdjęciu: Sędzia Martin Petersen pokazuje trenerowi Elversbergu Vincentowi Wagnerowi żółto-czerwoną kartkę podczas meczu piłkarskiego Bundesligi między SC Paderborn 07 a SC Freiburg w Paderborn w Niemczech, w sobotę 5 września 2026 r.

Vincent Wagner zwraca uwagę na szybkie ataki Köln

FC Köln podejmie Elversberg w sobotę, 28 listopada, o godzinie 15:30 czasu polskiego na RheinEnergieStadionie w Kolonii. Przed spotkaniem Bundesligi w sezonie 2026/27 trener gości Vincent Wagner zwrócił uwagę przede wszystkim na szybkie przejścia gospodarzy do ataku.

– To wspaniały stadion ze wspaniałą publicznością i drużyna z bardzo dobrymi zawodnikami w przejściach do ataku – nie tylko El Mala, ale także pozostali. Na pewno będzie to wyzwanie. Mimo to wierzę, że będziemy mieli swoje okazje, jeśli dobrze wykonamy swoje zadania – i nad tym pracujemy – powiedział Wagner, cytowany przez oficjalną stronę Bundesligi.

Elversberg przystępuje do wyjazdu po porażce 0:1 z Freiburgiem 21 listopada. Wagner w wypowiedzi opublikowanej na stronie swojego klubu uznał tamto spotkanie za najlepszy defensywny występ zespołu w sezonie, choć nie przyniósł on punktów. Rywale oddali tylko jeden celny strzał. Köln z kolei 20 listopada zremisowało na wyjeździe z Bayernem Monachium 1:1.

Po 10 spotkaniach Elversberg zajmuje dziewiąte miejsce w tabeli z 13 punktami, a Köln jest czternaste z dorobkiem 10 oczek. Wagner nie chciał jednak nazywać sobotniego meczu kluczowym. Wygrana zwiększyłaby przewagę jego drużyny nad gospodarzami do sześciu punktów, natomiast porażka oznaczałaby zrównanie dorobku obu zespołów na poziomie 13 punktów.