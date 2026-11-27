Zdjęcie kontekstowe: Frosinone, Włochy. 29 października 2026 r. Daniel Birligea z Frosinone świętuje po zdobyciu bramki podczas meczu piłkarskiego Serie A EniLive pomiędzy Frosinone a Lecce na stadionie Benito Stirpe we Frosinone we Włoszech — czwartek, 29 października 2026 r. — piłka nożna — Alfredo Falcone/LaPr... / LaPresse, LaPresse / alamy Na zdjęciu: Frosinone, Włochy. 29 października 2026 r. Daniel Birligea z Frosinone świętuje po zdobyciu bramki podczas meczu piłkarskiego Serie A EniLive pomiędzy Frosinone a Lecce na stadionie Benito Stirpe we Frosinone we Włoszech — czwartek, 29 października 2026 r. — piłka nożna

Frosinone – Parma, czyli ważne starcie w Serie A

Pięć zwycięstw w sześciu domowych meczach ligowych – z takim bilansem Frosinone przystąpi do sobotniego spotkania z Parmą. Goście na wyjazdach wygrali raz i ponieśli cztery porażki. Starcie w Serie A odbędzie się w sobotę, 28 listopada, o godzinie 15:00 na Stadio Benito Stirpe.

Anthony Oyono przed meczem podkreślił, że dla Frosinone to szczególnie ważne spotkanie. Jego zdaniem zwycięstwo pozwoliłoby odskoczyć bezpośredniemu rywalowi. Obrońca zapewnił też, że po analizie meczu z Milanem i pracy z materiałami wideo zespół nie zamierza odchodzić od swojego stylu gry.

Gospodarze muszą jednak poradzić sobie bez Daniela Bîrligei, który zmaga się z urazem uda, oraz Antonia Raimonda, narzekającego na kontuzję kostki. Pod znakiem zapytania stoi ponadto występ Floriana Grillitscha z powodu problemów z pachwiną.

Alberto Gilardino poinformował z kolei, że Parma nie odzyska na to spotkanie Romera. Diego Carlos wrócił do treningów w tygodniu poprzedzającym mecz, natomiast niejasna pozostaje dostępność Dominika Drobniča z powodu urazu stopy.

Przewidywane składy na mecz Frosinone – Parma

W ataku gospodarzy może wystąpić Tomáš Bobček. Oyono przekonywał na konferencji, że obecność tego napastnika nie powinna zmieniać zadań pozostałych piłkarzy.

– Z Bobčkiem moim zdaniem nic się nie zmieni. To on powinien dostosować się do zespołu i do tego, czego wymaga trener. Może atakować przestrzeń za obroną, ale jest też obecny w polu karnym. Mam do niego zaufanie – powiedział Oyono.

Prawy obrońca opisał również współpracę z Farèsem Ghedjemisem. Jak wyjaśnił, zostawia skrzydłowemu miejsce do pojedynków jeden na jednego, a następnie szuka możliwości podania lub obiegnięcia partnera.

Gilardino spodziewa się natomiast intensywnego pressingu i krycia indywidualnego ze strony Frosinone na całym boisku. Trener Parmy zapowiedział, że jego drużyna w niektórych fazach będzie bronić średnim lub niskim blokiem, ale musi grać odważnie zarówno na własnej połowie, jak i na połowie przeciwnika.

Otwarty pozostaje wybór między Niakhaté Ndiaye a Franco Carbonim w obronie gości.

– Ndiaye i Carboni czują się dobrze. Zostawiam sobie te 24 godziny na podjęcie decyzji na tej pozycji – powiedział Gilardino na konferencji, której zapis opublikował serwis SportParma.

Szkoleniowiec bierze także pod uwagę Matiję Frigana. Zaznaczył, że prezentuje on inną charakterystykę niż El Bilal Touré i Nesta Elphege, nie zadeklarował jednak jego występu od pierwszej minuty.

Obie jedenastki pozostają nieoficjalne. Tak mogą wyglądać wyjściowe składy:

Frosinone (4-2-3-1): Lorenzo Palmisani – Anthony Oyono, Ilario Monterisi, Gabriele Calvani, Gabriele Bracaglia – Patrizio Masini, Giacomo Calò – Farès Ghedjemis, Romano Schmid, Giorgi Kvernadze – Tomáš Bobček.

Parma (3-4-2-1): Giovanni Daffara – Enrico Del Prato, Mariano Troilo, Niakhaté Ndiaye – Sascha Britschgi, Mandela Keita, Adrián Bernabé, Emanuele Valeri – Giovanni Fabbian, El Bilal Touré – Nesta Elphege.