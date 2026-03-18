Luis Enrique to wymarzony kandydat Manchesteru United na nowego trenera. Problem w tym, że szanse na opuszczenie przez niego PSG są znikome. "Daily Mail" ujawnia, na co liczą Czerwone Diabły.

Na zdjęciu: Luis Enrique

Enrique odejdzie z PSG po zdobyciu Ligi Mistrzów?

Manchester United wciąż nie podjął decyzji w sprawie tego, kto zasiądzie na ławce trenerskiej w przyszłym sezonie. Choć Michael Carrick odbudował drużynę i cieszy się wsparciem piłkarzy, jego praca wciąż nie do końca przekonała włodarzy, którzy wolą postawić na kogoś bardziej doświadczonego. Wiele zależy od tego, czy Czerwone Diabły faktycznie zakończą sezon w czołówce i wywalczą awans do Ligi Mistrzów.

Wymarzonym kandydatem Manchesteru United pozostaje Luis Enrique. Jakiś czas temu pojawiły się informacje, że jest on zdecydowany na opuszczenie Paris Saint-Germain po sezonie, ale zostało to zdementowane. Hiszpan dobrze czuje się w klubie i liczy, że napisze z nim kolejny rozdział pięknej historii i obroni trofeum Ligi Mistrzów.

Na Old Trafford mają świadomość, że zakontraktowanie Enrique graniczy z cudem. Niewiele wskazuje, aby miał latem pożegnać PSG i zmienić otoczenie. Na jego decyzję może natomiast jeszcze wpłynąć wynik w Lidze Mistrzów i właśnie ewentualny triumf. Władze Manchesteru United wierzą, że w takim przypadku Enrique uzna swoją przygodę z paryskim gigantem za kompletną i zdecyduje się na nowy projekt.

🚨 Luis Enrique is very high on Manchester United’s shortlist for the new permanent Head Coach role but there is scepticism that he is ready to leave Paris Saint-Germain.



Enrique pozostaje też na celowniku Barcelony, która chciałaby postawić właśnie na niego, jeśli kiedyś dojdzie do rozstania z Hansim Flickiem.