Enrique odejdzie z PSG po zdobyciu Ligi Mistrzów?
Manchester United wciąż nie podjął decyzji w sprawie tego, kto zasiądzie na ławce trenerskiej w przyszłym sezonie. Choć Michael Carrick odbudował drużynę i cieszy się wsparciem piłkarzy, jego praca wciąż nie do końca przekonała włodarzy, którzy wolą postawić na kogoś bardziej doświadczonego. Wiele zależy od tego, czy Czerwone Diabły faktycznie zakończą sezon w czołówce i wywalczą awans do Ligi Mistrzów.
Wymarzonym kandydatem Manchesteru United pozostaje Luis Enrique. Jakiś czas temu pojawiły się informacje, że jest on zdecydowany na opuszczenie Paris Saint-Germain po sezonie, ale zostało to zdementowane. Hiszpan dobrze czuje się w klubie i liczy, że napisze z nim kolejny rozdział pięknej historii i obroni trofeum Ligi Mistrzów.
Na Old Trafford mają świadomość, że zakontraktowanie Enrique graniczy z cudem. Niewiele wskazuje, aby miał latem pożegnać PSG i zmienić otoczenie. Na jego decyzję może natomiast jeszcze wpłynąć wynik w Lidze Mistrzów i właśnie ewentualny triumf. Władze Manchesteru United wierzą, że w takim przypadku Enrique uzna swoją przygodę z paryskim gigantem za kompletną i zdecyduje się na nowy projekt.
Enrique pozostaje też na celowniku Barcelony, która chciałaby postawić właśnie na niego, jeśli kiedyś dojdzie do rozstania z Hansim Flickiem.