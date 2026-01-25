Villarreal w sobotę stracił nie tylko punkty, ale także podstawowego zawodnika. Juan Foyth doznał poważnej kontuzji, która eliminuje go z gry do końca sezonu. Klub opublikował oficjalny komunikat w sprawie stanu zdrowia Argentyńczyka.

Magara Press SL/ Alamy Na zdjęciu: Villarreal - Real Madryt

Villarreal potężnie osłabiony

Juan Foyth już w 2. minucie starcia Villarreal – Real Madryt został ukarany żółtą kartką. Okazało się, że to początek problemów argentyńskiego obrońcy. Dwadzieścia minut później defensor gospodarzy upadł na murawę bez kontraktu z przeciwnikiem. Marcelino musiał dokonać zmiany – na boisku pojawił się Rafa Marin.

– Po badaniach przeprowadzonych przez służby medyczne klubu Villarreal CF potwierdzono, że Juan Foyth doznał zerwania ścięgna Achillesa podczas wczorajszego meczu z Realem Madryt CF. Klub wkrótce poda informacje na temat zabiegu chirurgicznego, któremu zawodnik będzie musiał się poddać – czytamy w oficjalnym komunikacie, który został opublikowany kilkanaście godzin po meczu.

Foyth w tym sezonie rozegrał 18 spotkań. W siedmiu z nich występował w roli kapitana Żółtej Łodzi Podwodnej. Niestety, w obecnych rozgrywkach już nie poprawi swojego dorobku. Na boisku nie obejrzymy go przez kilka miesięcy.