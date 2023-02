fot. Wisła Płock SA Na zdjęciu: Martin Hasek

Wisła Płock poinformowała o pozyskaniu nowego piłkarza

Drugą linię Nafciarzy zasilił Martin Hasek

27-latek w przeszłości grał w młodzieżowej reprezentacji Czech

Wisła Płock z kolejnym wzmocnieniem

Wisła Płock w trakcie zimowego okna transferowego sfinalizowała kilka wzmocnień. Szeregi ekipy Pavola Stano wzmocnili między innymi Jakub Szymański, czy Bartosz Śpiączka. Najnowszym nabytkiem Nafciarzy został natomiast Martin Hasek.

“Nowym zawodnikiem Wisły Płock został Martin Hasek. Czeski pomocnik związał się z nami kontraktem ważnym do końca tego sezonu. W umowie zawarto także klauzulę o możliwości przedłużenia współpracy” – brzmi oficjalny komunikat klubu z Płocka.

🗣️ "Moją mocną stroną jest…" – Martin Hašek po dołączeniu do drużyny Nafciarzy 🎙⤵ pic.twitter.com/4ZpnQGsfEe — Wisła Płock (@WislaPlockSA) February 28, 2023

Nowy zawodnik Wisły to były młodzieżowy reprezentant Czech do lat 21: Zagrał w niej sześć razy, zdobywając w nich dwie bramki. Do ekipy z Płocka piłkarz trafił na zasadzie wolnego transferu. W styczniu zawodnik rozstał się z tureckim BB Erzurumspor. W piłkarskim CV zawodnika są też takie kluby jak Sparta Praga, czy Bohemians.

W tym sezonie zawodnik rozegrał 15 spotkań. Strzelił w nich jednego gola.

