17:54, 4. lutego 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Al-Hilal

Ruben Neves w zimowym okienku mógł zmienić klub. Ostatecznie do transferu nie doszło i Portugalczyk nie zasili ani Manchesteru United, ani Realu Madryt. Zamiast tego podpisał nowy kontrakt.

Ruben Neves
Herrmann Agenturfotografie/ Alamy Na zdjęciu: Ruben Neves

Ruben Neves nie dla United

Dotychczasowa umowa reprezentanta Portugalii obowiązywała tylko do końca tego sezonu. To oznaczało, że Ruben Neves w lipcu stanie się wolnym zawodnikiem i Al-Hilal w zimowym okienku stanie przed ostatnią szansą na zarobek na sprzedaży pomocnika. Wszystko wskazywało na to, że 28-latek wróci do Europy.

Zainteresowanie jego usługami miał wyrażać przede wszystkim Manchester United. W gronie zespołów, z którymi łączono wychowanka FC Porto, znalazł się także Real Madryt. Jednak ani Czerwone Diabły, ani Królewscy nie podjęli konkretnych działań w kwestii sprowadzenia byłego zawodnika Wolverhampton Wanderers.

Ostatecznie Ruben Neves zdecydował się pozostać w Arabii Saudyjskiej i podpisać nowy kontrakt z Al-Hilal. Klub z Rijadu poinformował, że współpraca będzie obowiązywała przynajmniej do 30 czerwca 2029 roku.

