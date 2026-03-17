Brzęczek potwierdza. Nowi piłkarze w reprezentacji U21

Reprezentacja Polski do lat 21 zagra w marcu z Armenią i Czarnogórą. Kadra będzie się nieco różnić w porównaniu do poprzednich zgrupowań. Jerzy Brzęczek w rozmowie z TVP Sport zdradził, że powołanie dostanie Daniel Mikołajewski.

Reprezentacja Polski do lat 21 bierze udział w eliminacjach Mistrzostw Europy 2027. Po sześciu meczach podopieczni Jerzego Brzęczka są liderem grupy E z dorobkiem 18 punktów. Młodzieżówka wygrała wszystkie sześć spotkań w tym starcie z rówieśnikami z Włoch (2:1). Pod koniec marca czeka ich kolejne zgrupowanie, na którym zagrają z Armenią oraz Czarnogórą.

Wiadomo już, że dojdzie do kilku zmian w kadrze Jerzego Brzęczka. Tacy piłkarze jak Oskar Pietuszewski czy Kacper Potulski mają dostać powołanie do dorosłej reprezentacji. Z kolei Wojciech Mońka zostanie przesunięty z U19 do zespołu U21. Selekcjoner w rozmowie z TVP Sport potwierdził, że powołanie otrzymał Daniel Mikołajewski. Ponadto będzie jeszcze jedno/dwa nowe nazwiska.

– To prawda. W 47 meczach drużyn do lat 16, 17, 18, 19 i 20 zdobył 37 bramek. Oficjalne powołanie zostało już wysłane, niedawno byłem u niego we Włoszech. Ciekawy chłopak, skuteczny, silny, dynamiczny i pozytywny. […] Na liście powołanych będzie jeszcze jedno, może dwa nowe nazwiska, ale tych już nie zdradzę – odpowiedział Jerzy Brzęczek w rozmowie z TVP Sport.

Daniel Mikołajewski to 20-letni napastnik urodzony w Niemczech. Karierę rozpoczynał w klubie Jaguar Gdańsk, ale szybko przeniósł się na Półwysep Apeniński do akademii Parmy, w której gra aż do dziś. W poprzednim sezonie był wypożyczony do Zagłębia Lubin, notując 5 goli w 9 meczach na poziomie Betclic 2. Ligi. W Ekstraklasie zagrał 10 spotkań. Z kolei w dorosłym zespole Parmy nie zadebiutował.