Bayern coraz bliżej decyzji. Przełom ws. przyszłości Mullera

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Thomas Muller

Muller na dłużej w Bayernie? Rozmowy będą kontynuowane

Thomas Muller to bez wątpienia jedna z legend Bayernu Monachium. Ofensywny pomocnik przez całą karierę był związany z jednym klubem, świętując na Allianz Arenie zdobycie wielu trofeów. Na swoim koncie ma m.in. dwa zwycięstwa w Lidze Mistrzów oraz aż dwanaście tytułów mistrza Bundesligi.

Wielkimi krokami zbliża się jednak do końca kariery albo przynajmniej zamknięcia rozdziału pod tytułem Bayern. Obecny kontrakt piłkarza z “Die Roten” obowiązuje tylko do zakończenia sezonu. Na razie obie strony nie ogłosiły przedłużenia umowy, lecz dyrektor sportowy zapewnia gotowość do kontynuowania współpracy w przyszłej kampanii. Max Eberl w rozmowie z dziennikiem Bild zdradził, że rozmowy zapoczątkowane w ubiegłym roku będą kontynuowane.

– Thomas Muller jest ikoną Bayernu Monachium. Chodzi o jego myśli, o to, jak wyobraża sobie swoją rolę, a także o nasze myśli, Pod koniec ubiegłego roku odbyliśmy rozmowę i będziemy ją kontynuować – powiedział Max Eberl, cytowany przez Fabrizio Romano.

W trwających rozgrywkach Muller wystąpił w 32 spotkaniach, w których 5 razy wpisał się na listę strzelców. W pierwszym zespole Bayernu Monachium zadebiutował w sezonie 2008/2009 podczas meczu z HSV Hamburg, spędzając na boisku 11 minut.

Jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, to na koniec sezonu wraz z Bayernem będzie świętował swój trzynasty tytuł mistrza Niemiec. Obecnie podopieczni Vincenta Kompany’ego zajmują 1. miejsce w lidze z przewagą 8 punktów nad Bayerem Leverkusen.