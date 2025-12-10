Garcia wrócił do bramki, a Szczęsny odpowiada po swojemu. Kulisy z Barcelony

Wojciech Szczęsny ostatnio nie ma okazji do tego, aby grać regularnie w meczach FC Barcelony. Były reprezentant Polski mimo wszystko regularnie trenuje. Nawet wtedy, gdy ma wolne.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Szczęsny nie gra, ale zaskakuje Barcelonę

Wojciech Szczęsny jeszcze we wrześniu 2024 roku był na piłkarskiej emeryturze. Później jednak bramkarzem zainteresowała się FC Barcelona i doświadczony zawodnik wrócił do gry. Na dodatek po powrocie na zieloną murawę Szczęsny wygrał jeszcze mistrzostwo La Liga.

Tak naprawdę polski bramkarz od drugiej połowy listopada jest poza grą. Do bramki Katalończyków wrócił Joan Garcia. Szczęsny jednak nie składa broni, trenując nawet w dni wyznaczone jako wolne. Dziennikarz Carlos Monfort z katalońskiego „Sportu” przekazał, że polski golkiper wziął udział w treningu, który miał miejsce w ośrodku treningowym Barcy. Nie tylko Polak trenował. Orócz niego na podobny ruch zdecydowali się też: Pedri, Fermin Lopez, Dani Olmo i Marc Casado.

Barca w tym roku ma do rozegrania jeszcze trzy spotkania. Dwa rozegra w lidze hiszpańskiej — zmierzy się w nich kolejno z Osasuną i Villarreal. Ponadto ekipa z Camp Nou weźmie udział w meczu Pucharu Króla, mierząc się w roli gościa z Guadalajarą.

Barcelona aktualnie plasuje się na pierwszym miejscu w tabeli ligi hiszpańskiej, mając 40 punktów na koncie. Drugi Real Madryt ma cztery oczka straty. Tak naprawdę w La Liga ekipa Hansiego Flicka jest bez przegranej od 2 listopada.

Z kolei w fazie zasadniczej Ligi Mistrzów hiszpańska ekipa zadomowiła się na 14. miejscu. Barca legitymuje się bilansem 10 oczek, tracąc pięć punktów do Arsenalu. Blaugrana w fazie zasadniczej elitarnych rozgrywek zmierzy się jeszcze ze Slavią Praga i FC Kopenhagą.

Czytaj więcej: Salah na wylocie z Liverpoolu? Możliwy spektakularny transfer