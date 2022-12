Pressfocus Na zdjęciu: Artur Skowronek

Zagłębie Sosnowiec w poniedziałek poinformowało o zwolnieniu trenera Artura Skowronka. Zarząd nie był zadowolony z wyników osiąganych przez zespół, który po 18 kolejkach zajmuje dopiero 12 miejsce w tabeli. Klub nie poinformował jeszcze, kto przejmie funkcję trenera drużyny.

Zagłębie Sosnowiec spisywało się w tym sezonie poniżej oczekiwań

Klub poinformował w poniedziałek o zwolnieniu trenera Artura Skowronka

Nazwisko nowego szkoleniowca nie zostało jeszcze podane

Artur Skowronek podzielił los Brzęczka i Kafarskiego

Mało powodów do radości mieli jak do tej pory w sezonie 2022/23 kibice Zagłębia Sosnowiec. Zespół po 18 kolejkach zajmuje dopiero 12 miejsce w tabeli, a na zwycięstwo czeka już od 10 października. Zagłębiacy nie wygrali żadnego z ostatnich ośmiu spotkań we wszystkich rozgrywkach.

Wobec rozczarowujących rezultatów zarząd Zagłębia postanowił podjąć radykalne kroki. W poniedziałek klub poinformował o zwolnieniu trenera Artura Skowronka, który funkcję szkoleniowca w klubie pełnił od 17 września 2021 roku. Klub podziękował mu za dotychczasową pracę i życzył powodzenia na przyszłość.

Nazwisko nowego trenera nie zostało jeszcze wyjawione. Klub poinformował, że niedługo ogłosi, kto przejmie obowiązki byłego już szkoleniowca. Artur Skowronek poprowadził Zagłębie w 43 spotkaniach Fortuna 1 Ligi (12 zwycięstw, 16 remisów, 15 porażek) oraz 4 meczach Fortuna Pucharu Polski.