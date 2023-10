fot. Imago / Konrad Swierad Na zdjęciu: Radosław Sobolewski

Wisła Kraków w sobotę zaliczyła czwarte zwycięstwo w sezonie

Radosław Sobolewski podzielił się swoją opinią na temat rywalizacji

Biała Gwiazda jak na razie legitymuje się bilansem 17 oczek

Radosław Sobolewski podsumował mecz Wisła – Znicz

Wisła Kraków po rozegraniu jedenastu meczów ligowych legitymuje się bilansem 17 punktów. Jednocześnie drużyna z Reymonta wróciła do gry o awans do PKO Ekstraklasy, będąc już od kilku spotkań bez porażki. Prawdziwy pokazał siły drużyna Białej Gwiazdy zaprezentowała w starciu ze Zniczem Pruszków.

– Za nami naprawdę bardzo dobre spotkanie i cieszy ogromnie ten wynik. Udowodniliśmy swoją skuteczność, nad którą naprawdę pracujemy. Można powiedzieć, że non stop. Ten wynik i tyle zdobytych bramek, tyle sytuacji stworzonych na pewno cieszy. Natomiast na pewno nie zaczęliśmy dobrze. Mimo że byliśmy napakowani i chcieliśmy ruszyć na przeciwnika – przekonywał Radosław Sobolewski cytowany przez WislaKrakow.com.

– Na pewno cieszy to, że jest powtarzalność, jeśli chodzi o jakość naszej gry, a w tym meczu ta skuteczność eksplodowała. Mam nadzieję, że to jest ten mecz, który uwolni chłopaków i z większym spokojem będą podchodzić do tych sytuacji, czy to sam na sam, czy w polu karnym. I że z większą swobodą będą te liczne sytuacje, które sobie kreujemy podczas meczów, wykorzystywać – dodał trener Wisły.

