fot. PressFocus Na zdjęciu: Jakub Błaszczykowski

Jakub Błaszczykowski coraz bliżej powrotu na boisko. Wisła Kraków zgłosiła we wtorek byłego reprezentanta Polski do pierwszoligowych rozgrywek.

Po raz ostatni Jakub Błaszczykowski zagrał w sierpniu 2021 roku

Później zawodnik i współwłaściciel Wisły Kraków leczył zerwane więzadło

Biała Gwiazda zgłosiła byłego reprezentanta Polski do pierwszoligowych rozgrywek

Błaszczykowski pomoże Wiśle w awansie?

Gdy po raz ostatni Jakub Błaszczykowski przebywał na boisku, Wisła Kraków rozgrywała swoje pierwsze kolejki w Ekstraklasie, a kibice byli pełni nadziei, że wreszcie uda się zanotował dobry sezon. Pod koniec sierpnia były reprezentanta Polski zerwał więzadła krzyżowego, w związku z czym czekała go długa rehabilitacja. Biała Gwiazda z biegiem miesięcy prezentowała się coraz gorzej, a w finalnym rozrachunku opuściła szeregi Ekstraklasy.

Czołowy piłkarz i jeden z współwłaścicieli klubu wciąż nie był gotowy do powrotu na murawę. Wisła rozpoczęła kampanię w pierwszej lidze bez niego. W trakcie zimowej przerwy Radosław Sobolewski zapowiedział, że liczy na Błaszczykowskiego w rundzie wiosennej. Po dwóch kolejkach 37-latek został wreszcie zgłoszony do rozgrywek.

To ostatni z wielkich nieobecnych w szeregach Białej Gwiazdy. Wcześniej udało się zgłosić Alana Urygę i Zdenka Ondraszka, którzy również nie mieli jeszcze okazji pomóc w tym sezonie drużynie.

Wisła Kraków walczy o powrót do Ekstraklasy. W dotychczasowych dwóch wiosennych meczach udało się zgarnąć komplet punktów, co pozwoliło zbliżyć się do strefy barażowej na zaledwie “oczko”.

Błaszczykowskiemu z pewnością nie zabraknie ambicji, co zdążył już kilkukrotnie pokazać w trakcie swojej piłkarskiej kariery. W barwach Wisły rozegrał łącznie 110 spotkań, a jego dotychczasowy dorobek wynosi 19 trafień i 22 asysty.

