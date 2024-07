fot. Pressfocus Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Wisła nie dostanie pieniędzy. UEFA zamroziła sporą kwotę

Wisła Kraków po zdobyciu Pucharu Polski otrzymała możliwość pokazania się w europejskich pucharach. Jako pierwsza z polskich przedstawicieli rozpoczęła swoje zmagania, mierząc się z KF Llapi w ramach I rundy eliminacji Ligi Europy. Dwukrotnie pokonała rywali z Kosowa, zapewniając sobie awans do drugiej rundy, w której zagra z Rapidem Wiedeń.

Radość związana z awansem nie może być całkowita i bezwzględna, bowiem UEFA w piątek wysłała do Wisły Kraków pismo, w którym informuje o zamrożeniu kwoty w wysokości 853 tysięcy euro. Wynika to z wciąż trwającego sporu sądowego pomiędzy klubem a Adamem Mandziarą i jego firmą Advancesport. Madziara domagał się prowizji z dwóch transferów, przeprowadzonych jeszcze za czasów rządów Bogusława Cupiała. O szczegółach poinformowała “Gazeta Krakowska”, zapewniając, że Wisła ma jeszcze czas, aby się odwołać. Nie zmienia to faktu, że pieniędzy za awans prędko nie zobaczy.

Jarosław Królewski potwierdził medialne informacje. Uspokoił przy tym kibiców, przekonując, że o sprawie wie od dawna, a pismo UEFA nie było dla nikogo w klubie zaskoczeniem.

“Oczywiście potwierdzam to zajęcie środków z przyszłych wpłat z UEFA – choć kwota zawyżona. Ten fakt był nam znany i w sumie szczegółowo omawiany ostatnio na spotkaniu Wisła Biznes ~ miesiąc temu. Nie jesteśmy zaskoczeni. Człowiek już z czasem przywykł do takich spraw, gdyż taka jest nasza rzeczywistość w Wiśle Kraków od wielu lat – mimo, że to czasami z boku wygląda cukierkowo to dzień w dzień to jest ciężka walka o lepszą przyszłość. Niezależnie od tego jak bardzo jest to demotywujące, gdy się nie miało z tym nic wspólnego – ten klub będzie spłacał swoje zobowiązania z przeszłości i w końcu wyjdzie na prostą. Poradzimy sobie i z tym wyzwaniem”