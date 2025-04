Wisła Kraków z bolesnymi ciosami. Dwaj młodzi zawodnicy poza grą

Wisła Kraków rywalizuje o awans do PKO BP Ekstraklasy. Emocji dostarcza też drugi zespół Białej Gwiazdy. Tymczasem ciekawe wieści przekazało natomiast biuro prasowe klubu.

fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Wisła Kraków opublikowała raport medyczny

Wisła Kraków w trakcie trwającej kampanii ma plan, aby wywalczyć awans do PKO BP Ekstraklasy. Z kolei druga drużyna Białej Gwiazdy ma plan, aby nie pożegnać się z Betclic 3. Ligą. Druga z wymienionych ekip właśnie w trakcie minionego weekendu wysoko pokonała Wiślanie Skawina (5:0). Dwóch graczy doznało w tym starciu kontuzji, o czym donosi oficjalna strona internetowa 13-krotnych mistrzów Polski.

Źródło przekazało, że poważne kłopoty zdrowotne dopadły Bartosza Talara oraz Filipa Baniowskiego. U pierwszego stwierdzono zerwanie więzadeł krzyżowych. Z kolei drugi z graczy ma uszkodzony staw skokowy. Taki stan rzeczy sprawia, że każdy z wymienionych zawodników wypada z gry na dłuższy czas.

W kontekście Talara istotne jest to, że w poprzednim sezonie miał już okazję występować w pierwszym zespole Białej Gwiazdy. Baniowski natomiast zadebiutował w tej kampanii.

Talar to wychowanek Akademii Piłkarskiej Lecha Poznań, który już w sierpniu 2019 roku spróbował swoich sił za granicą, dołączając do młodzieżowej drużyny Olympique Lyon. Zawodnik do Wisły trafił w sierpniu 2022 roku. W tej kampanii wystąpił w trzech meczach.

Baniowski to natomiast wychowanek Wisły, który do pierwszej drużyny dowodzonej przez Mariusza Jopa dołączył w grudniu minionego roku. Na boisku Betclic 1. Ligi spędził 15 minut. Ogólnie w tym sezonie wystąpił w 21 spotkaniach, notując w nich trzy trafienia i pięć asyst.

