Szulczek powalczy o honor Ruchu w Kołobrzegu!

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Dawid Szulczek

Dawid Szulczek z szansą na przełamanie

Ruch Chorzów jeszcze w styczniu marzył o tym, aby walczyć o bezpośredni awans do PKO BP Ekstraklasy. Matematycznie nie stracił jeszcze na to szans. Mimo wszystko wyzwanie będzie bardzo trudne do zrealizowania. W każdym razie do starcia z Kotwicą Kołobrzeg zespół będzie przygotowywać trener Dawid Szulczek. Taką informację przekazał rzecznik prasowy klubu Tomasz Ferens dla “Dziennika Zachodniego”.

– Nie ma w Klubie tematu zmiany szkoleniowca. Trener Dawida Szulczek przygotowuje drużynę do wyjazdowego meczu z Kotwicą Kołobrzeg – brzmi oficjalne stanowisko klubu z Chorzowa formułowane przez pracownika biura prasowego Niebieskich.

Zobacz również: Ruch Chorzów – sezon 2024/2025 (WIDEO)

Ruch przystąpi do potyczki w ramach 29. kolejki Betclic 1. Ligi, mając na swoim koncie pięć z rzędu porażek, licząc też Puchar Polski. W ostatniej serii gier Niebiescy ulegli ostatniej drużynie w tabeli. Stal Stalowa Wola jako beniaminek rozgrywek wywalczyła sześć punktów z drużyną z Chorzowa.

Z kolei za tydzień we wtorek chorzowianie mają zamiar powtórzyć osiągnięcie z rundy jesiennej, gdy pokonali zespół z Kołobrzegu (1:0). Wówczas trzy oczka Ruch wywalczył dzięki bramce samobójczej Tomasza Wełna. Kotwica natomiast do swojego starcia tuż po świętach przystąpi po remisie z Miedzią Legnica (0:0).Tym samym ekipa Piotra Tworka zakończyła serię trzech z rzędu przegranych spotkań.

Czytaj także: Ruch Chorzów w kryzysie, Dawid Szulczek o paraliżu Niebieskich