Wisła Kraków wyłoniła następcę Kiko Ramireza. Wszystko jasne

Vullnet Basha dyrektorem sportowym Wisły Kraków

Wisła Kraków wkrótce zacznie trzeci z rzędu sezonu w 1 Lidze. Władze klubu mają nadzieję, że rozgrywki ligowe w końcu zostaną zwieńczone upragnionym. Tymczasem jasne jest, kto będzie odpowiadał za politykę transferowego w ekipie z ulicy Reymonta.

“Vullnet Basha – który do tej pory reprezentował Białą Gwiazdę w roli piłkarza – zamienia boisko na gabinet. Od 1 lipca 2024 roku będzie pełnił obowiązki (p.o) dyrektora sportowego Wisły Kraków” – brzmi komunikat opublikowany na oficjalnej stronie internetowej 13-krotnych mistrzów Polski.

Basha to były piłkarz, który ma już za sobą ukończony kurs trenerski UEFA. To, co przemawia za 33-latkiem w nowej roli, to umiejętności językowe. Basha jest poliglotą, posługującym się językiem albańskim, angielskim, francuskim, hiszpańskim, włoskim i w stopniu komunikatywnym polskim.

Wiślacy aktualnie są na zgrupowaniu przed startem nowej kampanii w Woli Chorzelowskiej. Wisła ma do rozegrania jeszcze jeden mecz kontrolny przeciwko Hutnikowi Kraków. Z kolei 11 lipca drużyna Kazimierza Moskala zmierzy się z kosowski Llapi w spotkaniu rundy wstępnej eliminacji Ligi Europy. Tydzień później Biała Gwiazda zagra mecz rewanżowy. Z kolei do ligowego grania Wisła wróci 28 lipca, gdy zmierzy się na swoim stadionie z Polonią Warszawa. Mecz zacznie się o godzinie 14:30.

