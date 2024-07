Ruch Chorzów oficjalnie wzmocnił się w obronie

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Andrej Lukic

Andrej Lukić został nowym zawodnikiem Ruchu Chorzów

Ruch Chorzów ma zamiar tylko jeden spędzić w Betclic 1. Lidze. Tym samym władze ekipy z ulicy Cichej pracują nad montowaniem składu, który będzie zdolny do tego, aby wywalczyć awans do PKO BP Ekstraklasy. Biuro prasowe klubu z Chorzowa poinformowała o kolejnym wzmocnieniu drużyny.

“30-letni środkowy obrońca z Chorwacji, występujący ostatnio w węgierskim Mezőkövesd Zsóry FC związał się z Ruchem kontraktem do 30 czerwca 2026 r. z opcją przedłużenia o kolejnych 12 miesięcy” – brzmi komunikat opublikowany na oficjalnej stronie internetowej Niebieskich.

Chorwacki defensor to piąty nowy zawodnik chorzowskiego zespołu przed startem nowej kampanii. Wcześniej kontrakty z ruchem podpisali: Mateusz Chmarek, Martin Konczkowski. Andrej Lukić, Jakub Szymański oraz Denis Ventura. Z ważnych wiadomości dotyczących chorzowskiej ekipy trzeba tez odnotować, że nowe umowy z klubem podpisali Daniel Szczepan i Soma Novothny.

Sprawdź ostatnie materiały wideo związane z Euro 2024.

Niebiescy do ligowego grania wrócą już 19 lipca. W spotkaniu pierwszej kolejki Betclic 1. Ligi zmierzą się na wyjeździe z Odrą Opole. Mecz zacznie się o godzinie 20:30. Zanim jednak do tego dojdzie, to Ruch ma jeszcze do rozegrania dwa mecze kontrolne. Chorzowianie zmierzą się w nich z Maccabi Tel Aviv oraz z Rekordem Bielsko-Biała.

