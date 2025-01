Wisła Kraków rozmawiała z liderem beniaminka Ekstraklasy. Kolejny zwrot ws. piłkarza

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Oskar Repka ma zostać w GKS-ie Katowice

Oskar Repka odgrywa ważną rolę w GKS-Katowice. 26-letni defensywny pomocnik jesienią wystąpił w osiemnastu meczach PKO BP Ekstraklasy, zdobywając trzy bramki i zaliczając dwie asysty. Jego solidne występy przykuły uwagę węgierskiego Ujpestu, z którym Repka był bliski podpisania kontraktu. Piłkarz był nawet na testach medycznych, jednak po ich zakończeniu negocjacje zostały wstrzymane, a sprawa transferu utknęła w martwym punkcie.

WIDEO: GKS Katowice – podsumowanie rundy jesiennej

Sebastian Staszewski dodał, że znalazł się wcześniej na radarze Wisły Kraków. Okazuje się jednak rozmowy nie doprowadziły do konkretów. Wszystko wskazuje na to, że Repka pozostanie w Katowicach na dłużej. Dziennikarz podkreślił, że trwają zaawansowane rozmowy w sprawie przedłużenia jego umowy z beniaminkiem Ekstraklasy, co byłoby ważnym krokiem w stabilizacji składu w kluczowej części sezonu. Dla samego GKS-u zatrzymanie Repki może okazać się kluczowe w kontekście walki o utrzymanie w lidze.

🆕🚨Oskar Repka z @_GKSKatowice_ nie podpisał ostatecznie kontraktu z Újpest FC, ale sporo wskazuje na to, że już niedługo pomocnik może przedłużyć swoją umowę z klubem z Katowic‼️ Rozmowy już trwają. Wcześniej z Repką rozmawiała także @WislaKrakowSA. — Sebastian Staszewski (@s_staszewski) January 21, 2025

GKS Katowice plasuje się na dziesiątej pozycji w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Drużyna Rafała Góraka utrzymuje dość komfortową, pięciopunktową przewagę nad strefą spadkową. Katowiczanie rozpoczną zmagania w 19. kolejce od domowego starcia ze Stalą Mielec (31 stycznia, godz. 18:00).