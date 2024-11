fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Wisła sprowadziła docelowego następcę Krzoski

Wisła Kraków we wrześniu przeszła poważne trzęsienie ziemi. Jarosław Królewski postanowił zwolnić trenera Kazimierza Moskala, a także kilku innych pracowników klubu. Swoją współpracę z Białą Gwiazdą po wielu latach zakończył wówczas również Jarosław Krzoska, pełniący funkcję kierownika drużyny. Jego odejście nie było dobrze przyjęte przez kibiców, którzy na przestrzeni lat przywiązali się do Krzoski. Decyzja była nieodwołalna, więc Wisła zorganizowała konkurs na jego następcę. Do czasu wyboru tymczasowo obowiązki kierownika pełnił Damian Urbaniec.

W czwartek ogłoszono oficjalną decyzję. Nowym kierownikiem Wisły Kraków został Kamil Binda, związany do tej pory z Podbeskidziem Bielsko-Biała. To on okazał się najlepszym kandydatem, co zaowocowało podpisaniem kontraktu.

Binda urodził się 4 lutego 1999 roku. Do Podbeskidzia trafił w 2016 roku – najpierw pracował w dziale prasowym, a później dziale sportowym jako specjalista i manager ds. sportowych.

[𝐈𝐍𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀𝐂𝐉𝐀]



Kamil Binda wybrany na nowego team managera pierwszej drużyny Białej Gwiazdy ✅ Witamy przy R22 i życzymy powodzenia w pracy! 🤝



▶️ https://t.co/7S9BQ4VZB2 pic.twitter.com/9SVnls90gZ — Wisła Kraków (@WislaKrakowSA) November 21, 2024

Wisła Kraków spędza trzeci kolejny sezon w pierwszej lidze. Cel pozostaje niezmienny – upragniony awans do Ekstraklasy. W ostatnich tygodniach drużyna Mariusza Jopa punktuje na bardzo dobrym poziomie i pnie się w tabeli. Zajmuje obecnie szóstą lokatę, która gwarantuje udział w barażach.