Wisła Kraków ogłosiła kolejnego sponsora

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Superbet oficjalnym sponsorem Wisły Kraków

W środę (3 lipca) Wisła Kraków poinformowała, że sponsorem strategicznym klubu został TEXOM. Logo tej firmy znajdzie się w centralnym miejscu trykotów meczowych Białej Gwiazdy. Natomiast dzień później klub oficjalnie ogłosił kolejnego partnera, którym został bukmacher Superbet.

Jak czytamy w komunikacie Wisły Kraków, logo Superbet pojawi na plecach koszulki meczowej pierwszej drużyny, a umowa z bukmacherem została podpisana do 2027 roku.

– Będzie to najwyższa umowa w historii klubu na część trykotu pod numerem, której wartość przekroczy przychód ze Sponsora głównego z roku 2018/2019 w Ekstraklasie, umiejscowionego na przedzie koszulki. Stay tuned. Najbliższe dni będą ciekawe – zapowiadał współpracę Jarosław Królewski, prezes Wisły Kraków.

– Wspólnie z kibicami będziemy działać na rzecz świetlanej przyszłości Klubu, a tę zapewni czołowa Akademia. Wisła Kraków ma tysiące fanów w całej Polsce, więc od dziś zyskuje też tysiące nowych Sponsorów – tłumaczy Łukasz Seweryniak, General Manager Superbet Polska.

Pierwszym efektem współpracy jest uruchomienie specjalnego kodu do rejestracji “JAZDA”. Wykorzystanie go przy zakładaniu konta w Superbet przyczyni się do wsparcia akademii.

