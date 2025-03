Wisła Kraków pożegnała ważną postać. Odejście po wielu latach

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Mariusz Jop i Karolina Kawula

Wisła będzie miała nowego rzecznika prasowego

Wisła Kraków przekazała informację o rozstaniu z Karoliną Kawulą, która pełniła rolę rzecznika prasowego. Umowa zostanie rozwiązana za porozumieniem stron 15 marca 2025 roku na prośbę Kawuli, która zdecydowała się na zmianę miejsca pracy. Nie zostało jeszcze oficjalnie potwierdzone, jakie czeka ją kolejne wyzwanie.

“Dziękujemy serdecznie Karolinie za wkład w profesjonalizację klubu i oddanie Wiśle. Ogromne słowa uznania należą się jej za cały czas pracy w Wiśle, bowiem ogrywała ważną rolę w kluczowych momentach np. w trakcie akcji ratunkowej klubu. W ostatnich miesiącach zdecydowała, że czas na nowe wyzwania zawodowe. Akceptujemy jej decyzję i życzymy powodzenia w nowych wyzwaniach” – napisano w oficjalnym oświadczeniu.

Oglądaj skróty meczów Betclic 1. Ligi

Kawula do Wisły Kraków dołączyła w 2011 roku jako praktykantka, po czym włączono ją do klubowych struktur. Po roku spędzonym w Lechii Gdańsk wróciła do Białej Gwiazdy w 2017 roku, gdzie objęła stanowisko managera do spraw mediów, a później została właśnie rzecznikiem prasowym.

[Iɴғᴏʀᴍᴀᴄᴊᴀ]



15 marca 2025 roku Karolina Kawula przestanie pełnić funkcję rzecznika prasowego Wisły Kraków. Umowa zostanie rozwiązana za porozumieniem stron. Dziękujemy Karolinie za zaangażowanie, profesjonalizm i rozwój komunikacyjnych aspektów klubu!



▶️… pic.twitter.com/xb1FlvG6ay — Wisła Kraków (@WislaKrakowSA) March 12, 2025

Wisła nie poinformowała jeszcze, kto będzie jej następcą. W czwartek odbędzie się konferencja prasowa Mariusza Jopa przed wyjazdowym meczem z Miedzią Legnica.

Biała Gwiazda walczy o awans do Ekstraklasy. W tej chwili zajmuje piąte miejsce w tabeli.