Wisła Kraków z 30-osobową kadrą na zgrupowanie Turcji

Wisła Kraków od soboty 18 stycznia zaczął kolejny etap przygotowań do drugiej części sezonu. Biała Gwiazda udała się na zgrupowania do Turcji. W kadrze znalazło się 30 graczy.

fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Jop

Kadra Wisły Kraków na zgrupowanie w Turcji

Wisła Kraków ma zamiar w drugiej części sezonu 2024.2024 zrobić wszystko, co w swojej mocy, aby wywalczyć awans do elity. Na dzisiaj pozycja Białej Gwiazdy jest daleka od oczekiwań kibiców. Wisła plasuje się na siódmej pozycji w tabeli Betclic 1. Ligi, tracąc dwa oczka do szóstego Górnika Lęczna. Z kolei do lidera Bruk-Betu Termaliki wiślacy tracą już 15 punktów. Tymczasem znana jest kadra krakowskiej ekipy na zgrupowanie w Turcji.

Wisła Kraków – sezon 2024/2025

Trener Mariusz Jop oprócz największych gwiazd w zespole takich jak Angel Rodado czy Łukasz Zwoliński będzie miał też do swojej dyspozycji młodych graczy. W tym gronie są między innymi Piotr Starzyński czy Olivier Sukiennicki.

Turecki etap przygotowań wiślaków potrwa od 18 stycznia do 2 lutego. Z kolei pierwsze spotkanie Wisły o ligowe punkty w 2025 roku odbędzie się 15 lutego. Krakowska ekipa zagra wówczas w roli gospodarza ze Zniczem Pruszków. Mecz zacznie się o godzinie 17:00.

Kadra krakowskiej Wisły na zgrupowanie w Larze

Bramkarze: Anton Cziczkan, Patryk Letkiewicz, Jakub Stępak, Kamil Broda;

Obrońcy: Wiktor Biedrzycki, Alan Uryga, Mariusz Kutwa, Dawid Szot, Rafał Mikulec, Giannis Kiakos, Bartosz Jaroch, Igor Łasicki, Kacper Skrobański;

Pomocnicy: Kacper Duda, Bartosz Talar, Angel Baena, Marc Carbo, James Igbekeme, Patryk Gogół, Jesus Alfaro, Jehor Chromych, Tamas Kiss, Frederico Duarte, Olivier Sukiennicki, Filip Baniowski, Enis Fazlagić, Maciej Kuziemka, Piotr Starzyński;

Napastnicy: Angel Rodado, Łukasz Zwoliński.

