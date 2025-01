Ruch Chorzów przedłużył umowę ze swoją gwiazdą

Ruch Chorzów jest w trakcie przygotowań do drugiej części sezonu w Betclic 1. Lidze. Tymczasem już wiadomo, że jeden z kluczowych graczy Niebieskich zostanie dłużej w klubie.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Seweryn Siemianowski i Dawid Szulczek

Milosz Kozak z nowym kontraktem w Ruchu Chorzów

Ruch Chorzów przystąpi do drugiej części sezonu na zapleczu PKO BP Ekstraklasy, mając dziesięć ligowych spotkań do rozegrania na Stadionie Śląskim. Niebiescy nie ukrywają, że mają dwa cele. Chcą awansować do elity i wygrać Puchar Polski. Pomóc w tym ma Miłosz Kozak. Czołowa postać ekipy z Chorzowa ma już nową umowę z klubem, o czym poinformowało biuro prasowe 14-krotnego mistrza Polski w oficjalnym komunikacie.

Ruch Chorzów – sezon 2024/2025

“Klub aktywował zawartą w kontrakcie Miłosza Kozaka klauzulę przedłużenia go o kolejny rok. Nowa umowa bocznego pomocnika obowiązywać będzie do 30 czerwca 2026 roku” – przekazano w informacji opublikowanej na stronie internetowej Ruchu.

Sam zawodnik, unikający wypowiedzi dla mediów, nie ukrywał radości po tym, jak stało się jasne, że będzie bronił barw ekipy z Chorzowa jeszcze przez co najmniej 1,5 roku.

– Cieszę się, że klub skorzystał z opcji przedłużenia kontraktu. Czuję się w Ruchu dobrze, jestem tu szczęśliwy. Mamy superekipę, bardzo dużo jakości i zrobimy wszystko, aby w tym sezonie spełnić nasze dwa marzenia i cele, jakie przed sobą stawiamy – mówił Kozak cytowany przez KSRuch.com.

Chorzowska ekipa wróci do ligowego grania 17 lutego. Zmierzy się wówczas w roli gościa z Pogonią Siedlce. Mecz odbędzie się o godzinie 19:00.

