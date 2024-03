Wisła Kraków i Bogusław Cupiał? Doniesienia zostały zweryfikowane

Wisła Kraków i Bogusław Cupiał to scenariusz, o którym marzą fani Białej Gwiazdy. Emocje w tej kwestii podgrzał Radosław Majdan. Czy istnieją szansę na powrót legendarnego właściciela? Bartosz Karcz z Gazety Krakowskiej postanowił to sprawdzić.

IMAGO/ Newspix, SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Bogusław Cupiał i Wisła Kraków

Wisła Kraków walczy o awans do PKO BP Ekstraklasy i finału Pucharu Polski

Jednocześnie klub z Reymonta mierzy się z problemami finasowymi

Białej Gwieździe miałby pomóc jej były właściciel? Gazeta Krakowska sprawdziła prawdziwość tych pogłosek

Wisła Kraków “rozmawia” z Bogusławem Cupiałem?

Bogusław Cupiał bez wątpienia notuje znakomity okres w życiu zawodowym. Właściciel firmy Tele-Fonika w zestawieniu Najbogatszych Polaków 2024 opublikowanym przez “Forbes” uplasował się na 5. lokacie. Jego majątek wyceniono na 8,17 mld złotych. Wobec tego pojawiły się głosy sugerujące możliwy wielki powrót.

Cupiał i Wisła Kraków – to połączenie w swoim programie “Przegląd Ligowy” (Przegląd Sportowy) sugerował Radosław Majdan. – Awans albo pan Bogusław Cupiał, bo jak zobaczyłem ostatnio listę najbogatszych Polaków, to aż się zdziwiłem. Jakieś rozmowy chyba w kuluarach trwają – stwierdził były zawodnik Białej Gwiazdy.

Czy takie rozmowy faktycznie mają miejsce? Bartosz Karcz z Gazety Krakowskiej szybko zweryfikował te doniesienia. – Oczywiście życie niesie różne scenariusze i nie wiemy, co się wydarzy w przyszłości, ale podkreślmy to jeszcze raz wyraźnie – w tym momencie takiego tematu po prostu nie ma – przekazał Karcz, odnosząc się także do rozmowy Cupiała z Jarosławem Królewskim. Ta miała miejsce po jednym z meczów Wisły.

Swój kolejny ligowy pojedynek Wisła rozegra w sobotę z Chrobrym Głogów. Natomiast w środę krakowianie zmierzą się z Piastem Gliwice w półfinale Pucharu Polski.