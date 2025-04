Rodado już gotowy do gry? Trener Wisły może na niego liczyć

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Angel Rodado

Rodado może pomóc Wiśle

Wisła Kraków w dwóch ostatnich meczach musiała sobie radzić bez swojej największej gwiazdy. W starciu z Kotwicą Kołobrzeg Angel Rodado nabawił się kontuzji barku. Choć operacja jest nieunikniona, ten podjął decyzję, że podejmie się jej dopiero po sezonie. Chce pomóc Białej Gwieździe w walce o awans do Ekstraklasy. Krakowska drużyna zajmuje obecnie szóste miejsce w ligowej tabeli i stara się o grę w barażach.

Rodado nie wystąpił w ligowym spotkaniu z Wartą Poznań oraz Superpucharze Polski przeciwko Jagiellonii Białystok. Wygląda jednak na to, że do gry może powrócić już niebawem. Zapytany o jego sytuację zdrowotną Mariusz Jop przyznał, że ten w pełni trenuje i jest do jego dyspozycji. Środowy mecz z Chrobrym Głogów rozpocznie zapewne na ławce rezerwowych, ale w razie konieczności będzie mógł pojawić się na murawie.

Oglądaj skróty meczów Betclic 1. Ligi

– Angel na pewno będzie w „dwudziestce”. Zobaczymy, jak będzie sytuacja wyglądała w trakcie spotkania. Trenuje z zespołem. Oczywiście, ten tydzień przerwy na pewno ma znaczenie, bo jak się wypada z rytmu, to trzeba trochę czasu, żeby do niego wrócić. To jest naturalne. Natomiast ja się cieszę, że on jest już z nami. Trenuje w pełni i możemy na niego liczyć – przekazał na konferencji trener Wisły, cytowany przez “Gazetę Krakowską”.

28-latek to oczywiście najważniejsza postać ofensywy Wisły Kraków. W tym sezonie uzbierał we wszystkich rozgrywkach 25 bramek oraz 10 asyst w 35 meczach.