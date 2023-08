IMAGO / ZUMA Wire Na zdjęciu: Radosław Sobolewski (Wisła Kraków)

Spotkanie Wisła Kraków – Arka Gdynia zakończyło się wysoką wygraną gospodarzy

Biała Gwiazda zdobyła pięć bramek, a hat-trickiem popisał się Angel Rodado

Po meczu na pytania dziennikarzy odpowiadał Radosław Sobolewski

Wisła Kraków. Sobolewski krótko komentuje mecz z Arką

Wisła Kraków w świetnym stylu odpowiedziała na dwie porażki z rzędu i na własnym stadionie pokonała Arkę Gdynia 5:1 w meczu 6. kolejki Fortuna 1 Ligi. Na pomeczowej konferencji prasowej z dziennikarzami rozmawiał Radosław Sobolewski, który starał się odpowiadać na krytykę:

– Zagraliśmy bardzo dobre spotkanie. W sumie cokolwiek nie powiem, to i tak ktoś odbierze to źle. Powiem w inny sposób – ktoś inny odbierze to źle. Więc tylko powiem, że chciałbym serdecznie podziękować chłopakom za ten mecz, za to, ile zdrowia zostawili na boisku. I to jest najważniejsze.

Padło pytanie o kontuzję Angela Baeny:

– Teraz Angel jest z doktorem Urbanem. Udali się do szpitala. Myślę, że w najbliższych minutach dowiemy się, co się stało. Ogromna szkoda.

Czy trener Radosław Sobolewski przygotował na to starcie coś specjalnego?

– Przygotowaliśmy pewne rozwiązania na Arkę. Tak, jak robimy to na każdy mecz.

Szkoleniowiec Wisły ma nadzieję, że pojedynek z Arką pozwoli jego drużynie otworzyć nowy rozdział:

– Chciałbym, żeby to był początek czegoś większego. Każdy zespół potrzebuje takiego “wyraźnego meczu” i mam nadzieję, że ten właśnie takim będzie. Cieszę się, w końcu zaczęły wpadać bramki po sytuacjach, które sobie tworzymy.