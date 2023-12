fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłka w zimowej scenerii

Mecz Podbeskidzie Bielsko-Biała – Motor Lublin został przełożony z uwagi na trudne warunki atmosferyczne. Oficjalnie jako przyczynę podano zły stan murawy, który zagraża zdrowiu zawodników. Wcześniej w 17. kolejce Fortuna I Ligi odwołano spotkania Górnika Łęczna z GKS-em Tychy i Resovii Rzeszów z Wisłą Płock.

– Dzisiaj warunki atmosferyczne w Bielsku Białej i całym regionie oczywiście bardzo trudne. Z racji opadów śniegu była dyskusja, była długa rozmowa przedstawicieli drużyn sędziów co do dzisiejszego wydarzenia, co do dzisiejszego meczu i ostatecznie zapadła decyzja, że mimo tego, iż ta murawa dzisiaj jest zielona, to jednak jest w takim stanie, który może zagrażać zdrowiu zawodników i stąd też zapadła decyzja, że dzisiejsze spotkanie niestety zostaje odwołane – poinformowano w oficjalnym komunikacie.