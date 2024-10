Szwarga w grudniu zacznie nową pracę. Betclic 1. Liga czeka

fot. Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Dawid Szwarga

Dawid Szwarga zostanie trenerem Arki Gdynia

Dawid Szwarga tylko do końca pierwszej części sezonu w PKO BP Ekstraklasie i Betclic 1. Lidze będzie pracował w Rakowie Częstochowa. Następnie zacznie kolejny raz w swojej karierze działać w projekcie na własny rachunek. Już nie jako asystent, a pierwszy szkoleniowiec. Nowym klubem 33-latka będzie Arka Gdynia. W związku z tym w końcu swój los poznał pełniący w ostatnim czasie obowiązki pierwszego trenera Tomasz Grzegorczyk.

“Dotychczasowy pierwszy trener Arki Gdynia Tomasz Grzegorczyk swoje obowiązki pełnił będzie do ostatniego w tym roku meczu PKO BP Ekstraklasy oraz Betclic 1. Ligi (kolejki te zaplanowano na 7-8 grudnia). Wówczas na stanowisku zastąpi go nowy szkoleniowiec – Dawid Szwarga. Jego umowa ważna będzie do 30 czerwca 2026 roku z możliwością jej przedłużenia po stronie klubu” – czytamy w oficjalnym komunikacie klubu z Gdyni.

📑 𝗞𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗸𝗮𝘁 𝗞𝗹𝘂𝗯𝘂 dotyczący dotychczasowego i nowego trenera Arki Gdynia:

🔗 https://t.co/rh4f9ckgip pic.twitter.com/L3VVtt2CFs — Arka Gdynia (@ArkaGdyniaSA) October 6, 2024

Szwarga to trener z licencją UEFA Pro. Od lipca 2023 do końca czerwca tego roku był pierwszym trenerem Rakowa Częstochowa. Prowadził wówczas Czerwono-niebieskich w 52 spotkaniach, notując w nich 22 zwycięstwa, 13 remisów i 17 porażek. Największym jak na razie sukcesem 33-latka jest wywalczenie awansu z Rakowem do fazy grupowej Ligi Europy. W europejskich pucharach pod wodzą Szwargi częstochowianie rywalizowali z: Atalantą, Sturmem Graz czy Sportingiem Lizbona.

Czytaj więcej: Wisła powoli odzyskuje zaufanie. Mariusz Jop o meczu z Pogonią