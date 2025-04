PressFocus Na zdjęciu: Szymon Łyczko

Stal Rzeszów już nic nie musi, Stal Stalowa Wola wręcz przeciwnie

Pierwsze sobotnie starcie w 29. kolejce Betclic 1. ligi może mieć interesujący przebieg. Stal Rzeszów nie jest zagrożona spadkiem z ligi. Brak również większych szans na baraże o awans. Powoduje to, że gospodarze tego meczu mogą nie mieć większej motywacji do gry o zwycięstwo, co potwierdziły ostatnie tygodnie.

Stal Stalowa Wola była już niemal jedną nogą w drugiej lidze. Bezpośredni rywala wypadają jednak na boisku fatalnie, więc przed beniaminkiem otworzyła się szansa na pozostanie w Betclic 1. Lidze. Strata to bezpiecznej strefy to ledwie trzy oczka. W niej można znaleźć się już po najbliższym meczu, który zaplanowano na 19 kwietnie o 13:00.

Jak zakończy się mecz? Wygrana Stali Rzeszów

Remis

Wygrana Stali Stalowa Wola Wygrana Stali Rzeszów

Remis

Wygrana Stali Stalowa Wola 0 Votes

Rzeszów i Stalowa Wola solidarnie zawodzą kibiców

Minione tygodnie okazały się trudne dla zawodników Stali Rzeszów, którzy w sezonie 2024/2025 niejednokrotnie pokazali, że potrafią grać w piłkę dobrze oraz skutecznie. Tym bardziej rozczarowujący jest dorobek punktowy tej ekipy za pięć ostatnich meczów. Honorowy punkty Stal zdobyła w zakończonej bezbramkowym remisem konfrontacji z Chrobrym Głogów.

Piłkarsko rozpieszczani nie są również sympatycy w Stalowej Woli, gdzie długo zanosiło się na pewny spadek do niższej klasy rozgrywkowej. W analogicznym okresie beniaminek zdobył pięć na piętnaście punktów. Ta kropla w morzu potrzeb podłączyła jednak drużynę do walki o utrzymanie. Wiatru w żagle dodało ostatnie zwycięstwo z Ruchem Chorzów 3:1.

Mecze drużyny Stal Rzeszów GKS Tychy 1 Stal Rzeszów 0 Stal Rzeszów 0 Wisła Płock 1 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 3 Stal Rzeszów 1 Stal Rzeszów 2 Pogoń Siedlce 4 Stal Rzeszów 0 Chrobry Głogów 0 Mecze drużyny Stal Stalowa Wola Ruch Chorzów 1 Stal Stalowa Wola 3 Stal Stalowa Wola 0 GKS Tychy 1 Wisła Płock 2 Stal Stalowa Wola 1 Stal Stalowa Wola 3 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 3 Pogoń Siedlce 0 Stal Stalowa Wola 0

Nierozstrzygnięte sprawy z pierwszego meczu

Piłkarze z Rzeszowa i Stalowej Woli zagrali ze sobą po czterech latach przerwy. Ostatnia konfrontacja nie przyniosła jednak rozstrzygnięcia. Po zaciętym meczu na tablicy wyników pojawił się wynik 2:2. Gracze Stali Rzeszów i Stali Stalowa Wola dali zatem pokaz swoich wysokich umiejętności.

Reklama

Kursy bukmacherskie na mecz: Stal Rzeszów – Stal Stalowa Wola

Kursy bukmachera Betclic mogą zaskakiwać, ponieważ w sobotę wyraźnym faworytem będzie Stal Rzeszów. Kurs na jej sukces to 1.96. Dla porównania współczynnik na sukces jej imienniczki to 3.30. Tymczasem forma sportowa obu drużyn nie różni się drastycznie.

Zwycięzca Strona Kursy STAL RZESZÓW 1.96 REMIS 3.60 STAL STALOWA WOLA 3.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 kwietnia 2025 12:50 .

Who will win ? Stal Rzeszów W R P P P P ? 45.9 % Remis 25.5 % Stal Stalowa Wola R R R P P W ? 28.7 %

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.