fot. PressFocus Na zdjęciu: Radosław Sobolewski

Dużymi krokami zbliża się mecz z udziałem Wisły Kraków z Ruchem Chorzów

Jest plan, aby starcie dwóch utytułowanych ekip, odbyło się na Stadionie Śląskim

Stanowisko w sprawie zabrał opiekun Białej Gwiazdy

Trener Wisły Kraków za grą w Kotle Czarownic

Wisła Kraków w 2023 roku imponuje swoją postawą. Jak na razie podopieczni Radosława Sobolewskiego mogą pochwalić się passą sześciu zwycięstwo z rzędu. Tym samym 13-krotny mistrz Polski celuje w to, aby nie tylko znaleźć się na koniec sezonu na miejscu barażowym na zapleczu PKO Ekstraklasy, ale spróbować powalczyć o bezpośredni awans do elity z jednego z dwóch pierwszych miejsc.

Tymczasem w rozmowie z Meczyki.pl trener wiślaków odniósł się do planu związanego z rozegraniem spotkania z Ruchem Chorzów na Stadionie Śląskim. – Można powiedzieć, że na Wiśle jesteśmy przyzwyczajeni do grania przy tak dużej publiczności. Ten pomysł z rozegraniem meczu ligowego na Stadionie Śląskim wydaje mi się fantastyczny. Może paść rekord [frekwencji]. Takie przeżycia w pierwszej lidze to też jest coś bezcennego – przekonywał Radosław Sobolewski.

Starcie z udziałem Niebieskich z Wisłą zaplanowane jest na 22 kwietnia. Decyzja w sprawie rozegrania potyczki w Kotle Czarownic ma natomiast zostać podjęta na dniach.

