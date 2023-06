Wisła Kraków - Puszcza Niepołomice to pierwszy wtorkowy mecz barażowy o awans do Ekstraklasy. Biała Gwiazdy już przed startem sezonu była uważana za kandydata do tego, aby powalczyć o promocję do elity. Z kolei zawodnicy Żubrów są uważani za jedną z rewelacji rozgrywek. Tymczasem znamy już składy obu zespołów na spotkanie.