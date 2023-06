PressFocus Na zdjęciu: David Junca

Wisła – Puszcza, gdzie obejrzeć?

Bezpośredni awans do Ekstraklasy wywalczyły w tym sezonie drużyny ŁKS-u Łódź i Ruchu Chorzów. O ostatnie miejsce rywalizacja toczyć się w barażach, w których udział wezmą cztery drużyny. Wśród nich są zespoły Wisły Kraków i Puszczy Niepołomice, które we wtorek zmierzą się ze sobą o awans do meczu finałowego.

W roli faworyta do meczu przystąpią podopieczni Radosława Sobolewskiego, których wspierać będzie prawie 24 tysiące kibiców. Fani Białej Gwiazdy błyskawicznie wykupili wszystkie dostępne wejściówki na mecz, wierząc, że barażowa rywalizacja zakończy się sukcesem ich zespołu. Sprawdź nasze typy na mecz Wisła – Puszcza.

Wisła – Puszcza, transmisja na żywo w TV

Barażowy mecz Wisła – Puszcza odbędzie się we wtorek (6 czerwca) o godzinie 18:00. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na kanale Polsat Sport Extra.

Wisła – Puszcza, transmisja online

Transmisja meczu będzie dostępna również drogą internetową. Aby obejrzeć pojedynek należy skorzystać z usługi Polsat Box Go.

Wisła – Puszcza, kto wygra?

Wiślacy we wtorek będą mieli po swojej stronie atut w postaci gry na własnym stadionie i przed swoją publicznością. Czy doping fanów Białej Gwiazdy poprowadzi ich do awansu do finałowego meczu?

Kto awansuje do finału baraży? Wisła 60% Puszcza 40% 62 + Głosy Oddaj swój głos: Wisła

Puszcza

Wisła – Puszcza, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy wyraźnie stawiają Wisłę w roli faworyta do zwycięstwa w pierwszy, barażowym meczu. Kursy na zwycięstwo Wisły oscylują w okolicy 1.60-1.66.

Wisła Kraków Puszcza Niepołomice 1.65 4.00 5.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 czerwca 2023 13:01 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin