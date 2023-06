Wisła Kraków - Puszcza Niepołomice: typy na półfinał baraży o Ekstraklasę. Po niespodziewanym spadku z elity Biała Gwiazda marzy o szybkim powrocie, z kolei zespół Tomasza Tułacza pisze historię i ma szansę na pierwszy awans do Ekstraklasy. Obie drużyny spotkają się ze sobą już w najbliższy wtorek. Początek spotkania w Krakowie o godzinie 18. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

2023.05.28 Krakow Pilka nozna, Fortuna I liga, sezon 2022/2023 Wisla Krakow - Zaglebie Sosnowiec N/z Pilkarze Wisly po meczu, Igor Lasicki Foto Krzysztof Porebski / PressFocus 2023.05.28 Krakow Football, Polish first league - second level, 2022/23 season Wisla Krakow - Zaglebie Sosnowiec Pilkarze Wisly po meczu, Igor Lasicki Credit: Krzysztof Porebski / PressFocus Na zdjęciu: Wisła Kraków

Wisła – Puszcza, typy i przewidywania

Tylko jeden z czterech uczestników baraży zagra w przyszłym sezonie Ekstraklasy. Na papierze faworytem jest Wisła Kraków, która po świetnej rundzie wiosennej zniwelowała straty do czołówki i otarła się o bezpośredni awans. W najbliższy wtorek przed ponad 20-tysięczną publiką podejmie gości z Niepołomic, którzy chcą napisać historię i po raz pierwszy znaleźć się w elicie. Puszcza w ostatniej kolejce sezonu zasadniczego przegrała z Chrobrym Głogów i skomplikowała sobie sytuację, spadając dopiero na piąte miejsce. Wyjazd do Krakowa będzie dla niej niezwykle trudny, choć jesienią zdołała tam zwyciężyć. Teraz Biała Gwiazda jest natomiast napędzona jakością hiszpańskich zawodników. Nasz typ – obie drużyny strzelą.

Wisła – Puszcza, sytuacja kadrowa

W szeregach Wisły Kraków zabraknie jedynie kontuzjowanego Alana Urygi oraz odpoczywającego po zabiegu Zdenka Ondraszka. Trener Puszczy Niepołomice przyznał z kolei, że jedynym nieobecnym w jego ekipie będzie Thiago.

Wisła – Puszcza, ostatnie wyniki

W 34. kolejce I Ligi Wisła Kraków pokonała na wyjeździe Górnika Łęczna 3-0, co pozwoliło zakończyć jej sezon zasadniczy na czwartej lokacie. Tydzień wcześniej sensacyjnie przegrała przed własną publicznością z Zagłębiem Sosnowiec (1-2). Ten rezultat zredukował jej szanse na bezpośredni awans do minimum.

Po serii meczów bez porażki Puszcza Niepołomice nie wytrzymała ciśnienia i przegrała w sobotę z Chrobrym Głogów u siebie 0-1, spadając przez to na piąte miejsce w tabeli. Zespół Tomasza Tułacza ma za sobą także wygrane ze Skrą Częstochowa (3-0) oraz GKS-em Tychy (2-1).

Wisła – Puszcza, historia

Od początku sezonu 2022/2023 obie ekipy grały ze sobą już trzykrotnie. W ramach rozgrywek ligowych dwa razy wygrywała Puszcza Niepołomice, natomiast awans do 1/8 finału Pucharu Polski po serii rzutów karnych wywalczyła Wisła Kraków. Podopieczni Tomasza Tułacza wygrali w Krakowie w 9. kolejce tego sezonu 3-2. Na ławce trenerskiej Białej Gwiazdy zasiadał wówczas jeszcze Jerzy Brzęczek.

Wisła – Puszcza, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem wtorkowego barażu jest Wisła Kraków. Kurs na jej wygraną wynosi 1.50, podczas gdy na ewentualne zwycięstwo Puszczy Niepołomice wynosi on aż 6.25. Przy okazji tego meczu zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS. Zarejestruj nowe konto z kodem promocyjnym STS GOAL i zagraj zakład bez ryzyka do 100 zł, a także odbierz bonus od pierwszej wpłaty.

Wisła Kraków Remis Puszcza Niepołomice 1.50 4.50 6.25 1.50 4.50 6.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 czerwca 2023 22:08 .

Wisła – Puszcza, przewidywane składy

Wisła Kraków: Biegański, Szot, Łasicki, Moltenis, Junca, Sapała, Igbekeme, Fernandez, Villar, Żyro, Rodado

Puszcza Niepołomice: Komar, Pieczek, Wojcinowicz, Yakuba, Koj, Hajda, Serafin, Siemaszko, Thiakane, Zapolnik, Kramarz

Wisła – Puszcza, transmisja meczu

Wtorkowy półfinał baraży o Ekstraklasę pomiędzy Wisłą Kraków a Puszczą Niepołomice rozpocznie się o godzinie 18. Transmisja ze spotkania będzie dostępna w polskiej telewizji na antenie Polsat Sport Extra.

