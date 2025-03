Ruch się obudził? Dawid Szulczek o szansie na odrodzenie

fot. PressFocus Na zdjęciu: Dawid Szulczek

Dawid Szulczek po spotkaniu Ruch Chorzów – Polonia Bytom

Ruch Chorzów na reprezentacyjną przerwę udał się jako półfinalista Pucharu Polski, który jednak w 2025 roku nie wygrał jeszcze spotkania w Betclic 1. Lidze. Tym samym w sobotę w celu złapania pewności siebie Niebiescy mieli zamiar wygrać spotkanie kontrolne z Polonią Bytom. Finalnie to się udało, a bramki zdobyli kolejno: Szymon Szymański, Jakub Sobeczko oraz Denis Ventura. Po zakończeniu zawodów kilka słów komentarza na jego temat w rozmowie z klubowymi mediami wyraził trener 14-krotnego mistrza Polski.

– Potrzebowaliśmy takiego meczu, w którym będziemy w stanie pokazać to, co trenujemy i przyniesie to jeszcze dobry rezultat. Wyglądało to naprawdę pozytywnie – mówił Dawid Szulczek cytowany przez KSRuch.com.

– Ten sparing można podsumować tak, że wracamy do tego, co robiliśmy jesienią: jest większa intensywność, jeśli chodzi o działania z piłką blisko pola karnego rywali. Więcej gramy wysokim pressingiem. Było dziś dużo sytuacji. Liczę na to, że w kolejnych spotkaniach także będziemy to w stanie pokazywać i zaczniemy wygrywać – dodał szkoleniowiec Niebieskich.

Nono wciąż w grze? Trener Niebieskich zostawia furtkę otwartą

Jednym z graczy Ruchu, który od dłuższego czasu nie mieści się w kadrze pierwszego zespołu, jest Nono. Hiszpan nie wybrał się z drużyną na zimowe zgrupowanie do Turcji. W każdym razie trener Niebieskich nie postawił jeszcze krzyżyka przy nazwisku zawodnika. – To, czy Nono nam pomoże, jest zależne tylko i wyłącznie od Nono. Jeśli wyśle mi sygnał, że jest gotowy – a ma przebłyski takich sygnałów – to czemu miałbym nie skorzystać z dobrego zawodnika? – pytał retorycznie Szulczek.

Po reprezentacyjnej przerwie Ruch czeka starcie w ramach 25. kolejki Betclic 1. Ligi z Górnikiem Łęczna. Mecz odbędzie się w sobotę 29 marca o godzinie 15:00.

