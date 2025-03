Zagłębie Sosnowiec - KKS Kalisz to sobotni mecz w ramach 23. kolejki Betclic 2. Ligi. Rywalizacja na ArcelorMittal Park zacznie się o godzinie 17:15. Emocji nie powinno brakować.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Andrzej Niewulis

Zagłębie i KKS Kalisz. Sąsiedzi w tabeli, rywale na boisku

Zagłębie Sosnowiec i KKS Kalisz to dzisiaj sąsiedzi w ligowej tabeli Betclic 2. Ligi. Drużyny dzieli różnica zaledwie jednego punktu, co sprawia, że oba zespoły liczą się w grze o awans do Betclic 1. Ligi.

Zespoły do sobotniej potyczki podejdą, chcąc wrócić na zwycięski szlak po porażkach w ostatniej serii gier. Sosnowiczanie przegrali z ŁKS-em II. Tymczasem ekipa z Kalisza zaliczyła drugą z rzędu porażkę, ulegając Chojniczance.

W pierwszej batalii z udziałem obu drużyn padły trzy gole, co można traktować jako optymistyczny prognostyk na sobotni wieczór. Gospodarze mają nadzieję, że uda im się wywalczyć drugie z rzędu zwycięstwo nad KKS-em.

Forma pod lupą, ostatnie porażki motywacją

Drużyna dowodzona przez Marka Saganowskiego w ostatniej kolejce ligowej uległa w roli gościa ŁKS-owi II (1:3). Tym samym Po dwóch meczach bez przegranej w 2025 roku Zagłębie zboczyło ze zwycięskiego szlaku.

W roli gospodarza sosnowiecka ekipa nie przegrała natomiast od trzech oficjalnych spotkań, licząc też batalie z końcówki 2024 roku. Zagłębie pokonywało w tych meczach kolejno: Zagłębie II Lubin (3:1) czy Rekord Bielsko-Biała (2:1). Z kolei zremisowało z Polonią Bytom (1:1).

Zobacz także: Betclic 2 Liga – terminarz

Kaliszanie natomiast ostatnio, mimo że zdobyli dwie bramki, to finalnie kończyli starcie z Chonjiczanką na tarczy, przegrywając jednym golem (2:3). Była to jednocześnie druga z rzędu porażka KKS-u po przegranej z Wieczystą (0:2).

W roli gościa w tym roku drużyna z Kalisza grała, notując w tym meczu porażkę. Ogólnie na wyjazdach jednak kaliszanie w czterech ostatnich oficjalnych występach radzili sobie bardzo dobrze, notując dwa zwycięstwa i remis. Ogrywali kolejno: Podbeskidzie (1:0) i GKS Jastrzębie (2:0).

Mecze drużyny Zagłębie Sosnowiec ŁKS Łódź II 3 Zagłębie Sosnowiec 1 Zagłębie Sosnowiec 3 Zagłębie II Lubin 1 Resovia 1 Zagłębie Sosnowiec 1 Mecze drużyny KKS 1925 Kalisz KKS 1925 Kalisz 2 Chojniczanka 3 Wieczysta Kraków 2 KKS 1925 Kalisz 0 KKS 1925 Kalisz 3 Wisła Puławy 0

Bezpośrednie mecze między Zagłębiem a KKS-em Kalisz

Pierwsza potyczka z udziałem obu zespołów w tej kampanii zakończyła się zwycięstwem Zagłębia (2:1). Wynik meczu co prawda otworzył Wiktor Smoliński, wyprowadzając kaliszan na prowadzenie. Niemniej później dwie bramki zdobył Kamil Biliński, co skutkowało zwycięstwem ekipy z Sosnowca.

Bukmacherzy typują, kibice czekają

Analitycy bukmacherscy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną Zagłębia kształtuje się na poziomie 1.86. Remis wyceniono na 3.40. Z kolei opcja na wygraną KKS-u Kalisz została ustalona na 3.90.

Wynik Operator Kurs Zagłębie 1.86 Remis 3.40 KKS Kalisz 3.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 marca 2025 19:52 . Kursy mogą ulec zmianie. REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jedno z kilku sobotnich starć w Betclic 2. Lidze będzie można obejrzeć w tradycyjnej telewizji. Taką możliwość zapewni TVP Sport. Transmisja ze spotkania Zagłębie Sosnowiec – KKS Kalisz zacznie się o godzinie 17:15. Ponadto mecz będzie emitowany także na stronie internetowej TVPSport.pl i w aplikacji TVP Sport.

Rywalizacja będzie także do obejrzenia za darmo na platformie Betclic TV. Aby uzyskać do niej dostęp, należy założyć konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL i posiadać na nim środki w dowolnej kwocie.

