Ruch Chorzów zatrzymuje oficjalnie kluczowego zawodnika

Ruch Chorzów zaczął już przygotowania do nowego sezonu. Z kolei biuro prasowe 14-krotnego mistrza Polski przekazało, że nowy kontrakt z klubem podpisał Daniel Szczepan.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Ruchu Chorzów

Daniel Szczepan na dłużej w Ruchu Chorzów

Ruch Chorzów za blisko miesiąc wraca do ligowego grania. Niebiescy mają plan, aby jak najszybciej wrócić do PKO Ekstraklasy. Zadanie nie będzie jednak łatwe. Tym bardziej że na dzisiaj kadra trenujących graczy liczy tylko 17 zawodników. Światełkiem w tunelu może być jednak nowa umowa kluczowego zawodnika, o czym klub poinformował w oficjalnym komunikacie.

“Daniel Szczepan, najlepszy strzelec Niebieskich trzech ostatnich sezonów, związał się z Ruchem nową umową, obowiązującą do 30 czerwca 2027 r.!” – brzmi komunikat opublikowany na stronie internetowej KSRuch.com.

‼️ 𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥 𝐒𝐳𝐜𝐳𝐞𝐩𝐚𝐧, najlepszy snajper Niebieskich trzech ostatnich sezonów, zostaje w Ruchu na kolejne 3 lata!✍️ Strzelaj dalej @Szczepek_1995!👊 #SZCZEPAN2027



🔗 https://t.co/MCrEgwpPWz pic.twitter.com/gbb1IShPlx — Ruch Chorzów (@RuchChorzow1920) June 14, 2024

29-letni napastnik trafił do ekipy z Chorzowa w 2021 roku. Z kolei debiut w Ruchu zaliczył, gdy chorzowianie mierzyli się z Pogonią Siedlce. Szczepan miał duży udział w awansie Ruchu do 1 Ligi, strzelając cztery gole w barażach przeciwko Raduni Stężyca czy Motorowi Lublin. Zawodnik zdobył też decydująca bramkę dla Niebieskich w starciu z GKS-em Tychy, dzięki czemu Ruch wywalczył awans do elity.

W ostatnim sezonie Szczepan wystąpił łącznie w 31 spotkaniach. Zdobył w nich 10 bramek i zaliczył jedno trafienie. Ogólnie w chorzowskiej drużynie pochodzący z Radlina zawodnik rozegrał jak na razie 97 spotkań. Strzelił w nich 39 goli i zaliczył 13 asyst.

Chorzowianie nową kampanię ligową zacznę 20-21 lipca. Pierwszym rywalem Ruch w nowym sezonie będzie Odra Opole, z którą Niebiescy zmierzą się na wyjeździe.

