Maurizio Borsari/AFLO/Alamy Na zdjęciu: Karol Świderski

Polak zostanie w Serie A

Karol Świderski w czasie zimowego okienka transferowego przeniósł się na zasadzie wypożyczenia z ekipy Charlotte FC do Hellasu Verona. W barwach klubu, który utrzymał się na najwyższym stopniu ligowych rozgrywek rozegrał on 15 spotkań, w których zdobył w sumie tylko dwa gole. Mimo to klub z miasta Romeo i Julii chce nadal kontynuować współpracę z 27-latkiem.

Problem jednak w tym, że Hellas nie ma wystarczającej sumy pieniędzy, aby wykupić Polaka z drużyny zza oceanu, o czym poinformował portal “Sport.pl”. Nieoficjalnie wiadomo, że realizacja sprowadzenia byłego gracza chociażby Jagiellonii Białystok na stałe, to koszt około 4,5 miliona euro. Serwis informuje, że w grę wchodzi jednak kolejne wypożyczenie.

Świderski znalazł się wczoraj we wstępnej kadrze reprezentacji Polski na Euro 2024 w Niemczech. Być może dobre występy na turnieju tej rangi spowodują, że jego notowania wzrosną, a w grę o jego usługi włączą się inne ekipy z Serie A lub ogólnie całej Europy.

