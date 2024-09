ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Angel Rodado

“Dowiedziałem się, że będę ojcem. To miało wpływ na moją decyzję” – mówi Rodado

Wisła Kraków w ostatnich dwóch miesiącach zaliczyła niezwykle udaną przygodę w europejskich pucharach. Choć ostatecznie Biała Gwiazda nie uzyskała awansu do fazy ligowej Ligi Konferencji, to ze swojego występu na arenie europejskiej może mieć powody do zadowolenia. Pierwsze skrzypce w zespole Kazimierza Moskala w rywalizacji na poziomie eliminacji Ligi Konferencji grał Angel Rodado. Napastnik imponował nie tylko grą, ale przede wszystkim skutecznością.

Trudno sobie obecnie wyobrazić Wisłę Kraków bez Angela Rodado, lecz latem był moment kiedy Hiszpan mógł opuścić Białą Gwiazdę. Transferem napastnika zainteresowany był klub z Azerbejdzańu – Neftchi Baku. Zamiast przeprowadzki nad Morze Kaspijskie piłkarz zdecydował się przedłużyć kontrakt z krakowskim zespołem.

Decyzja 27-latka, choć była zaskoczeniem, to ucieszyła każdego, kto sympatyzuje z 13-krotnym mistrzem Polski. O tym, dlaczego związał się z Wisłą nową umową opowiedział w wywiadzie dla hiszpańskiego portalu Cadena SER.

– Kiedy wróciłem z okresu przygotowawczego, dowiedziałem się, że zostanę ojcem. Ta wiadomość miała duży wpływ na moją decyzję. Co więcej, klub poczynił duże starania, aby mnie zatrzymać – powiedział Angel Rodado w rozmowie z portalem Cadena SER.

– Wiedziałem, że jeśli nie pojawi się nic wartościowego, to nie chcę odchodzić ze względu na miłość, jaką darzę klub. Nigdy nie czułem czegoś podobnego w innym klubie. To niezwykłe miejsce – dodał napastnik Wisły Kraków.

W obecnym sezonie Angel Rodado rozegrał 13 spotkań, w których zdobył 12 goli i zaliczył 3 asysty. Obecna umowa z Wisłą Kraków, która niedawno przedłużył, obowiązuje do czerwca 2027 roku. W zespole ze stolicy Małopolski występuje od lipca 2022 roku, gdy przeniósł się do Polski z hiszpańskiej drużyny UD Ibiza na zasadzie wolnego transferu.