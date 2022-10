PressFocus Na zdjęciu: MKS Puszcza Niepołomice

Puszcza Niepołomice odprawiła z kwitkiem kolejnego rywala. W meczu 16. kolejki Fortuna 1 Ligi drużyna z Małopolski pewnie ograła Skrę Częstochowa 3:0 i z dwupunktową przewagą nad ŁKS-em Łódź przewodzi w ligowej tabeli.

Puszcza wygrała ze Skrą Częstochowa 3:0

Gole w tym spotkaniu zdobywali Bartosz, Tomalski oraz Klisiewicz

Drużyna z Niepołomic wróciła na fotel lidera

Puszcza Niepołomice dała żadnych szans Skrze Częstochowa

Puszcza przystępowała tego spotkania w roli zdecydowanego faworyta będąc na pozycji wicelidera rozgrywek. Skra notowała natomiast serię czterech porażek z rzędu, a na zwycięstwo czeka od 3 września i meczu z Resovią Rzeszów. Zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli.

Pierwsza połowa przebiegła pod zdecydowane dyktando gospodarzy. Zespół z Niepołomic objął prowadzenie już w pierwszej minucie meczu, a na listę strzelców wpisał się Bartosz. Puszcza przeważała w tym spotkaniu i miała zdecydowanie więcej z gry. Na kolejnego gola musieliśmy zaczekać do 29. minuty, gdy na 2:0 podwyższył Tomalski.

Jeszcze przed przerwą gospodarze zdobyli trzecią bramkę. Tym razem do siatki rywala trafił Klisiewicz. Co ciekawe, mimo kilku sytuacji, Puszcza oddała w tej części gry tylko trzy celne strzały, ale wykazała się za to stuprocentową skutecznością.

Po zmianie stron gospodarze oddali pole gry rywalowi z Częstochowy. Skra mimo sporej przewagi nie potrafiła przebić się przez dobrze zorganizowaną drużynę Puszczy. Jak się okazało, gol z 42. minuty był ostatnim w poniedziałkowym starciu.

Puszcza wróciła na fotel lidera Fortuny 1 Ligi. Natomiast sytuacja w tabeli Skry Częstochowa robi się coraz trudniejsza.

