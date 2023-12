PressFocus Na zdjęciu: Stadion w Bielsku-Białej

W Podbeskidziu Bielsko-Biała w minioną środę podjęto decyzję o zwolnieniu dotychczasowego prezesa spółki, Bogdana Kłysa

Kłys pełnił tę funkcję przez pięć lat, od grudnia 2018 roku

Schedę po nim przejmie bielski biznesmen, zajmujący się na co dzień branżą deweloperską – Krzysztof Przeradzki

Przewrót w Bielsku-Białej. Bogdan Kłys nie jest już prezesem

Nie dla każdego mikołajki w tym roku będą się kojarzyć pozytywnie. W środę w Bielsku-Białej doszło bowiem do małej rewolucji. Podbeskidzie jeszcze przed południem poinformowało o zmianie na pozycji prezesa rady nadzorczej klubu. Do tej pory tę funkcję pełnił Bogdan Kłys. Trwał na tej pozycji przez niemal pięć lat, bo rozpoczął pracę 18 grudnia 2018 roku. W tym czasie drużynie udało się wywalczyć awans do PKO BP Ekstraklasy w 2020 roku. Przygoda ekipy z Bielska-Białej w elicie nie potrwała jednak długo; od 2021 roku nieprzerwanie występuje w Fortuna 1 Lidze.

Dzisiaj, 6 grudnia 2023 roku, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o odwołaniu z dniem dzisiejszym, pana Bogdana Kłysa z funkcji prezesa zarządu.



Jednocześnie Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu pana Krzysztofa Przeradzkiego, na Prezesa Zarządu Spółki TS Podbeskidzie. pic.twitter.com/QLkcJJK5Fs — TS Podbeskidzie S.A. (@TSP_SA) December 6, 2023

Stanowisko Kłysa przejmie Krzysztof Przeradzki. To lokalny biznesmen, który na co dzień zajmuje się działalnością deweloperską. W najbliższych dniach powinniśmy otrzymać szerszy komentarz ze strony klubu na temat niedawnych roszad personalnych.

