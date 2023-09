PressFocus Na zdjęciu: Daniel Mikołajewski i Egzon Kryeziu

Podbeskidzie Bielsko-Biała w ramach 9. kolejki mierzyło się z Górnikiem Łęczna

Spotkanie zakończyło się podziałem punktów

Gole w tym meczu strzelali Michał Janota i Piotr Starzyński

Fortuna 1 Liga. Podbeskidzie remisuje z Górnikiem Łęczna

W jednym z dwóch inauguracyjnych meczów 9. kolejki rozgrywek Fortuna 1 Ligi zmierzyły się ze sobą drużyny Podbeskidzia Bielsko-Biała oraz Górnika Łęczna. Spotkanie zapowiadało się niezwykle ciekawie, bowiem na stadion popularnych “Górali” przyjechał lidera zaplecza Ekstraklasy.

W pierwszej połowie minimalną przewagę na boisku mieli zawodnicy gospodarzy. To oni częściej przebywali przy piłce i oddawali strzały na bramkę, mimo że niektóre nie były zagrożeniem dla Macieja Gostomskiego. Zawodnicy z Łęcznej próbowali się odgryzać, ale było to ich prawdopodobnie najgorsze 45 minut w tym sezonie. Na domiar złego dla podopiecznych Ireneusza Mamrota, tuż przed końcem pierwszej części arbiter podyktował gospodarzom rzut karny. Do jedenastki podszedł Michał Janota, który pokonał golkipera gości.

Druga połowa rozpoczęła się kompletnie odwrotnie, ponieważ to Górnik Łęczna ruszył do ataku z nadzieją odrobienia strat. I to im się bardzo szybko udało. W 52. minucie wyrównującego gola strzelił świetnie dysponowany w ostatnich tygodniach Piotr Starzyński.

Dalsza część meczu była niezwykle wyrównana – gospodarze przeważali w posiadaniu piłki, natomiast podopieczni Ireneusza Mamrota czyhali na kontry, po których defensywa Podbeskidzia miała mnóstwo roboty. Spotkanie ostatecznie zakończyło się podziałem punktów.

Podbeskidzie Bielsko-Biała w następnym meczu ligowym zmierzy się na wyjeździe z Polonią Warszawa. Natomiast Górnik Łęczna ugości na swoim obiekcie Zagłębie Sosnowiec.

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Górnik Łęczna 1:1

Janota (43′) – Starzyński (52′)