Jarosław Królewski podczas konferencji prasowej ogłosił, że Angel Rodado pozostaje w Wiśle Kraków. Hiszpan podpisał z zespołem kontrakt do końca czerwca 2027 roku.

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Angel Rodado

Rodado zostaje w Wiśle do końca czerwca 2027 roku! Oficjalnie

Przez ostatnie dni, tygodnie, a być może nawet miesiące intensywnie spekulowano na temat przyszłości Angela Rodado w Wiśle Kraków. Napastnika z Hiszpanii, który bez dwóch zdań jest kluczowym i najlepszym graczem Białej Gwiazdy łączono z transferem m.in. do Neftchi Baku. Dyrektor generalny tego klubu miał nawet w ostatnich dniach przyjechać do Polski w celu nakłonienia napastnika do transferu, o czym informował Piotr Koźmiński z “WP Sportowe Fakty”.

Dosłownie w ostatnich minutach doszło jednak do sensacyjnego zwrotu akcji. Gdy już wszystkim wydawało się, że sprawa odejścia Rodado jest przesądzona, to podczas dość spontaniczne zwołanej konferencji prasowej Jarosław Królewski poinformował, że 27-letni napastnik pozostaje w Wiśle Kraków do końca czerwca 2027 roku za sprawą podpisania nowej umowy.

– Oferty, które spływały za Angela były bardzo interesujące dla klubu, ale i dla samego zawodnika. Bardzo długo myśleliśmy o tym, jaką decyzję podjąć, tak, aby wywarzyć interes Wisły oraz piłkarza. Dlatego też bardzo miło poinformować mi, że w zasadzie kilkadziesiąt minut temu doszliśmy do porozumienia ws. podpisana nowej umowy z Angelem Rodado. Będzie ona obowiązywać do końca czerwca 2027 roku z opcją przedłużenia o rok – powiedział Jarosław Królewski podczas konferencji prasowej.

Rodado w zespole z Reymonta rozegrał 70 spotkań, w których zdobył 38 bramek i zanotował 6 asyst.

Czytaj więcej: Kibice Rakowa murem za redaktorem Babiarzem. “Nie daj się złamać!”