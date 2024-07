Nowe wieści ws. transferu Rodado. Wisła usiądzie do rozmów

Krzysztof Porębski / PressFocus Na zdjęciu: Wisła Kraków - Polonia Warszawa

Wisła czeka na atrakcyjną ofertę

Wisła Kraków niechętnie podchodzi po rozstania z Angelem Rodado. Jednak sytuacja finansowa Białej Gwiazdy nie pozwala na odrzucanie atrakcyjnych ofert transferów. Dlatego dzisiaj włodarze klubu z Reymonta najprawdopodobniej usiądą do stołu z przedstawicielem Neftczi Baku. Piotr Koźmiński z portalu WP SportoweFakty informuje, że rozmowy ws. sprzedaży Hiszpana do Azerbejdżanu zostały zaplanowane na poniedziałek.

W Krakowie pojawił się Jens T. Andersson. Szwed to dyrektor generalny Neftczi. Obecność tak istotnej postaci ma sugerować, że klub z Baku faktycznie poważnie podchodzi do kwestii transferu Rodado i w najbliższym czasie zamierza sfinalizować negocjacje dotyczące pozyskania 27-latka.

Angel Rodado w tym sezonie rozegrał cztery mecze. W trzech spotkaniach eliminacjo do Ligi Europy udało mu się zdobyć dwie bramki, natomiast w starciu z Polonią Warszawa nie wpisał się na listę strzelców. Portal Transfermarkt wycenia go na 700 tysięcy euro, jednak Wisła z pewnością liczy na propozycję przekraczającą milion euro. Jednak Neftczi do tej pory jeszcze nigdy nie wydało więcej niż 500 tysięcy na jednego piłkarza – rekord transferowy został ustanowiony w sezonie… 08/09.